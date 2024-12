Alane Dias participa de desfile na Cidade do Samba com look inspirado no Pará

Alane Dias encantou o público ao desfilar neste domingo (1°) na Cidade do Samba, durante o lançamento dos sambas-enredos das escolas de samba do Carnaval 2025. Representando a Acadêmicos do Grande Rio, Alane exibiu um look que remetia aos banhos de cheiro encontrados no Ver-o-Peso, assinado pelo designer paraense Davi Azevedo, com styling de Aline Dias.

A produção foi destaque por sua originalidade e conexão com a cultura paraense: o vestido era composto por frascos de perfumes atrativos do Mercado Ver-o-Peso, tradicional ponto turístico de Belém do Pará. As cores escolhidas, verde e vermelho, representaram a Grande Rio, que homenageará o Pará em seu enredo para o próximo carnaval.

O evento marcou as comemorações do Dia do Samba, celebrado nesta segunda-feira (2), e contou com muita emoção e samba no pé. Para Alane, o momento foi inesquecível.

“Com toda a licença dada pela comunidade e reverência que tenho pela cultura afro-brasileira, me sinto feliz e honrada com esse convite da Grande Rio de poder representar meu estado em um desfile que exalta os encantos paraenses. [...] Desfilar pela primeira vez será um momento que jamais esquecerei e ter sido abraçada pela Grande Rio é mais que especial. Viva o Pará! Viva o povo amazônico e sua cultura!”, disse.

Enredo amazônico no Carnaval 2025

A Acadêmicos do Grande Rio escolheu como tema o enredo “Pororocas parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós”, que abordará os mistérios da Amazônia e as tradições culturais afro-brasileiras. Alane Dias, empolgada com a estreia na avenida, celebrou a escolha do tema e deu uma prévia do que vem por aí:

“Hoje é um dos três dias de lançamento dos sambas-enredo do Carnaval 2025 e a Grande Rio, essa escola que amo, vai falar do Pará. Estou empolgada porque vai ser o primeiro gostinho de carnaval que vou sentir, de estar sambando. Estou preparando coisas incríveis para vocês", disse em seu perfil do Instagram.