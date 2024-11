Alane Dias visita o Barracão da Grande Rio e diz que as alegorias já estão sendo produzidas; veja

Nesta segunda-feira (25), a musa da escola de samba que homenageará o estado do Pará, Alane Dias, visitou o barracão da Grande Rio. A ex-BBB também fez uma publicação em seu instagram para contar que foi pessoalmente acompanhar a preparação da escola. Durante o tour para conhecer a escola Grande Rio e fazer a gravação de conteúdos, Alane disse que não podia dar mais detalhes sobre a preparação do carnaval 2025, mas que a preparação da escola já começou e que as alegorias já estão sendo produzidas.

A musa da agremiação do Carnaval 2025, que encantou o público na quadra da escola de samba em setembro, desta vez foi ao barracão acompanhar a preparação da Grande Rio para o ano que vem. Alane afirmou em seus Stories está emocionada e muito feliz de fazer parte da homenagem da escola ao Pará e que haverá muito samba e carimbó na Sapucaí.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)