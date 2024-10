Alane Dias revela emoção ao conhecer Claudia Raia após peça: ‘Impactante’

A ex-BBB paraense Alane Dias compartilhou no último domingo (27) um momento especial, onde realizou o sonho de conhecer a atriz Claudia Raia. Ela teve e oportunidade de estar com a artista ao final do espetáculo "Conserto para 2", no qual Claudia atua ao lado do marido, Jarbas Mello. A peça, em que os dois se revezam para interpretar doze personagens em cena, emocionou Alane, que falou sobre o impacto da experiência em suas redes sociais.

“Não é todo dia que se encontra e conversa com a pessoa que você cresceu se inspirando", escreveu Alane.

"Ontem assisti ‘Conserto para 2’, um espetáculo em que essas duas potências representam DOZE personagens em cena! Me emocionei a cada troca de personagens, vozes, cenário... Tudo! Impactante. Que honra!”, acrescentou a paraense.