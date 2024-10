Alane Dias aposta em look rockstar com couro e transparência para o São Paulo Fashion Week

A paraense Alane Dias, de 25 anos, roubou a cena na 58ª edição do São Paulo Fashion Week nesta quinta-feira (17). A ex-participante do BBB 24 surpreendeu ao apostar em um look ousado e diferenciado: uma saia de couro recortada combinada com um corpete transparente, no melhor estilo rockstar.

Para evitar cliques indiscretos, Alane usou adesivos para cobrir os seios e também chamou atenção com suas sobrancelhas descoloridas, fugindo do óbvio nas escolhas de beleza. A ex-BBB compartilhou seu look nas redes sociais com um vídeo posando ao lado de uma guitarra, reforçando a vibe rockstar.

A paraense, que no último final de semana esteve em Belém como Embaixadora da Varanda da Fafá no Círio de Nazaré 2024, continua em alta nos eventos de moda e cultura. Em entrevista ao O Liberal, Alane também celebrou seu mais novo título: musa da Escola de Samba Grande Rio para o Carnaval de 2025.

A escola carioca terá como tema o Pará, e a ex-BBB expressou sua emoção em representar sua terra natal. "Tô muito feliz e grata por fazer parte dessa escola que vai falar sobre o nosso Pará. É uma honra estar aqui, ainda mais divulgando e representando o nosso estado. Vai ter muito samba e muito carimbó na Sapucaí", afirmou Alane.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)