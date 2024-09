Alane Dias fecha contrato com a Globo para trabalhar no Prêmio Multishow, afirma colunista

A atriz e ex-BBB paraense Alane Dias será uma das influenciadoras do Prêmio Multishow 2024, segundo o colunista Gabriel Vaquer. Ela fechou com a Globo após não ter seu contrato de agenciamento renovado pela emissora, em agosto. A tarefa de Alane será contribuir para que a premiação tenha aumento de visibilidade nas redes sociais. No Instagram, Alane tem 4,8 milhões de seguidores.

Assim como Alane, outros nomes constam em um pacote comercial obtido pelo colunista e que teria sido entregue ao mercado publicitário. Fazem parte da lista as também ex-BBBs Bia do Brás e Giovanna Pitel. Outrous nomes citados por Vaquer são: Ana Hikari, Diego Martins, Gominho e Samantha Alves.