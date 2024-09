Alane Dias é coroada musa da Grande Rio para o Carnaval de 2025

Festa Al Mare

A cantora Gaby Amarantos, que é representante do Norte na campanha de 50 anos do Assaí, um dos maiores atacadistas do Brasil, está convocando a participação dos paraenses na ação que levará clientes para o Navio Assaí, fretado exclusivamente para a marca, com tudo pago. A festa al mare terá show da artista paraense, entre outros.

Dermatologia

Em São Paulo, a dermatologista Caroline Palheta fez atualização científica em curso sobre novas tecnologias de laser, para tratamento de flacidez, cicatrizes e qualidade de pele, promovido pela Medsystem. O encontro contou com a participação de poucos médicos selecionados.

San Gennaro

Nesta sexta-feira, 13, a cultura italiana vai animar o Boulevard AP com a festa de San Gennaro, a partir das 18h, que reúne música, gastronomia e muita diversão. Pelo palco passarão o DJ Fernando Azevedo, o cantor e pianista Andrew Lima, Jack Brendal & Lucas Imbiriba Band e ainda haverá apresentação de Tarantela com os bailarinos de Ana Unger.

Curso

O Instituto Eduardo Costa de Cardiologia e Hipertensão vai promover nos dias 14 e 15 de setembro, o XXVII Curso Básico de Eletrocardiograma com apoio da Sociedade Paraense de Cardlologia. A programação contará com informações de renomados médicos da especialidade. O curso será realizado no auditório Monteiro Leite do Instituto de Ciências Médicas.



Jurada paraense

A professora e cantora lírica Jena Vieira foi convidada e participou como jurada, pela terceira vez consecutiva, de um dos mais importantes certames de canto lírico do país, o Concurso de Canto Natércia Lopes, realizado em Vitória, no Espirito Santo.

Wedding

(Foto: Rômulo Silva)



Junior e Geovanna estão na contagem regressiva para o casamento que vai acontecer no dia 16 de novembro na capital paraense.

15 anos

(Foto: Ubirajara Bacelar)



Sofia Fernandes ganhou uma linda festa de 15 anos em Belém. Ela comemorou ao lado de amigos e familiares na Casa Mia.

Musa

(Foto: Ewerton Pereira)



Foi um sucesso a coroação de Alane Dias como musa da Grande Rio para o Carnaval de 2025. Na foto, ela aparece com Paolla Oliveira, Evandro Malandro e David Brazil, em Belém.

Corrida

(Foto: Divulgação)



O jornalista Roberto Kovalick, apresentador do Hora 1, da TV Globo, está confirmado na Corrida do Círio 2024, evento promovido pela TV Liberal.

Homenagem

(Foto: Divulgação)



O artista plástico Emmanuel Nassar é o grande homenageado do Prêmio Boulevard de Moda e Arte, que celebra os 15 anos do Shopping da Doca.

Prêmio

(Foto: Divulgação)



Tati Piza, Gerente de Marketing; Paulo Borges, idealizador e curador do Prêmio e Izabel Portela, superintendente do Boulevard Shopping, na festa do Prêmio BLVD.