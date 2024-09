Alane celebra acesso do Clube do Remo à Série B

A atriz Alane celebrou o acesso do Clube do Remo à Série B após a vitória sobre o São Bernardo por 1 a 0, em partida disputada neste domingo (29), no Estádio Mangueirão, em Belém.

“Estou com a minha blusinha do Remo porque, ontem, meu time, o maior do Norte, subiu para a Série B. Vi vocês me mandando mensagens e fiquei super feliz. Não consegui assistir aos jogos, mas vi partes aqui no Instagram. Estou com a minha blusinha porque estou muito feliz”, disse a paraense.

ASSISTA:

A partida deste domingo foi válida pelo quadrangular do Campeonato Brasileiro Série C 2024. O Clube do Remo estava há três anos fora da Série B do Campeonato Brasileiro.