Alane Dias aproveita folga em Belém para fazer aula de futevôlei

A paraense Alane Dias costuma compartilhar momentos seu nas praias do Rio de Janeiro jogando futevôlei. Adepta do esporte, a bailarina aproveitou o período do Círio em Belém para jogar uma "altinha".

Na manhã desta sexta-feira (11), Alane esteve na arena Copacabana, na Cidade Velha. Depois de realizar atividades com os fundamentos do futevôlei, ela aproveitou para jogar ao lado do treinador Endy Pinheiro, assistente Neto Cruz e a atleta profissional paraense Fernandinha Rodrigues.