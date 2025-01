Influencer Luana Targinno chama Alane Dias de 'menina chata'

No último sábado (4), o ator amazonense Adanilo Reis chamou de castanha-da-Amazônia a castanha-do-Pará durante a sua participação no programa “É de Casa”, o que gerou grande repercussão na internet. A ex-BBB paraense, Alane Dias, usou as redes sociais para criticar a fala do ator, o que gerou outros comentários a favor de sua fala em defesa a castanha-do-Pará, mas também gerou comentários contrários, como foi o caso da influencer Luana Targinno, que utilizou o "X" (antigo Twitter) para comentar o assunto.

Através do “X” (antigo twitter), Luana fez uma postagem sobre a polêmica da castanha e escreveu: “Gente, que menina chata essa da castanha, eu hein”. A influencer com mais de um milhão de seguidores no instagram já se envolveu em diversas polêmicas ao longo de sua trajetória. Uma das mais famosas aconteceu em 2022, quando o cantor Bruno, que faz dupla com Marrone, postou uma foto dela de biquíni e escreveu a frase “Tilaska, Tilápia e Tikebra”. O cantor foi rapidamente respondido pela influencer, que repudiou o comportamento dele.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)