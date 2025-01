Ex-BBB Lucas Buda comenta sobre a polêmica da castanha e explica a origem do nome; veja

A recente polêmica sobre a nomenclatura da castanha nativa da Amazônia ganhou um novo capítulo com a participação do ex-BBB Lucas Buda. Em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, Buda comentou: "Tá rolando uma grande treta aí pela internet por conta da castanha, minha gente! Afinal, de onde é a castanha?", antes de oferecer explicações sobre o assunto.

No vídeo publicado pelo ex-brother, Lucas Buda esclarece que a castanha recebeu o nome "castanha-do-Pará" porque o estado do Pará foi pioneiro na exportação do insumo para outros países. Ele também destacou que, em 1992, a Convenção Nacional dos Frutos Secos oficializou esse termo como o nome correto para o produto.

VEJA MAIS:



No entanto, Buda ressaltou que o Amazonas é atualmente o maior exportador de castanhas do Brasil e argumentou que, popularmente, não há um termo único ou "correto" para se referir ao fruto, já que diferentes nomenclaturas coexistem em diversas regiões.

A controvérsia teve início quando o ator manauara Adanilo, durante sua participação no programa "É de Casa" da TV Globo no sábado (4), referiu-se ao fruto como "castanha-da-Amazônia" enquanto preparava uma receita típica de Manaus. A apresentadora Talitha Morete prontamente o corrigiu, afirmando: "A castanha da Amazônia aqui a gente chama de castanha do Pará". Adanilo respondeu: "É do Pará também, é da Amazônia, do Brasil, chamam de um monte de nome".