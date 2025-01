Alane Dias reflete sobre sonhos realizados e dá boas-vindas a 2025 em Alter do Chão

A ex-BBB paraense, modelo e bailarina Alane Dias escolheu a praia de Alter do Chão, em Santarém, para celebrar a chegada de 2025. Na virada do ano, que ocorreu na última terça-feira (31/12), Alane usou as redes sociais para agradecer as conquistas de 2024 e compartilhar seus desejos para o novo ano.

Na publicação, ela aparece em uma foto na praia usando um vestido laranja e escreveu: “Para o piloto de 2025 eu digo: com emoção”.

Alane aproveitou o momento para agradecer as surpresas e os objetivos alcançados ao longo do último ano.

“Muito obrigada por esse ano, meu Deus! Tive muitas surpresas e presentes, realizei sonhos e alcancei objetivos, sou feliz e grata por tudo que veio e está por vir. Sem dúvidas, vocês foram um dos maiores presentes que ganhei esse ano, por isso, quero desejar do fundo do coração um lindo ano novo repleto de bênçãos para todo mundo. Obrigada por tanto carinho! 2025, você vai ser o melhor ano da minha vida!”, declarou.