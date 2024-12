Em visita ao Grupo Liberal, a ex-BBB Giovanna Pitel revela construção de amizade com Alane Dias

Na manhã desta sexta-feira (13), a ex-BBB Giovanna Pitel falou contou como tem sido a vida pós reality e agora como apresentadora do Mesacast, que será um bate-papo diário sobre o Big Brother Brasil 25, transmitido pela Globo.

Ela está em Belém a convite do Festival Psica, que ocorre este fim de semana.

Entre os diversos assuntos, Pitel falou sobre a aproximação com a paraense Alane Dias. Dentro da casa do BBB 24, as duas eram de grupos opostos e chegaram a ter grandes embates. Mas fora do programa, elas se aproximaram, inclusive curtiram nesta quinta-feira (12), elas estiveram na Casa Apoena curtindo muita música paraense.

“A gente tem construído uma amizade muito legal. Eu falei muito no programa, que fora dele eu queria conhecer a história de todo mundo, já que não há disputa, eu não estou brigando por nada com ninguém. Eu não me aproximava da Alane por conta disso. Teve uma vez que fomos no cinema (dentro do BBB), sai de lá e disse: ‘Não vou votar nela’”, conta.

VEJA MAIS

Pitel relembrou ainda a decisão de não conhecer a fundo a histórias dos participantes dentro do programa, porque ela sempre valorizava a luta de cada um e o propósito de cada pessoa.

“Existiram pessoas que eu não quis ter contato na casa, porque poderia interferir. Mas quando a gente sai, Alane vai para o Rio de Janeiro sozinha e eu também, então a gente construiu uma coisa muito legal. Ontem estávamos juntas e conversamos bastante. É uma amiga”, finaliza.