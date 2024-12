Alane Dias participa da Marujada de São Benedito em Bragança; veja

A atriz e bailarina Alane Dias, ex-BBB 24, foi ao município de Bragança, no Nordeste do Pará, para vivenciar a Festa de São Benedito, festividade que ocorre há 226 anos e é popularmente conhecido por um dos elementos mais marcantes da manifestação popular: a Marujada.

"Vim ver de perto uma das manifestações culturais mais lindas do nosso Pará", afirmou Alane Dias no primeiro vídeo que publicou, assim que chegou a Bragança. No vídeo, a atriz mostrou como uma das praças principais da cidade estava enfeitada para a festividade, ao som de uma canção do Arraial do Pavulagem. "Alguém adivinha onde eu tô?", escreveu.

Recepcionada com a farinha de Bragança, considerada por especialistas como a melhor do mundo, Alane apresentou um pouco a seus seguidores sobre a festividade. "Em Bragança, no mês de dezembro, acontece a Marujada em homenagem a São Benedito. Ela é a maior manifestação cultural e religiosa da região bragantina! Amanhã é o grande dia e eu tô muito empolgada para ver tudo de perto pela primeira vez", disse ela no dia 25.