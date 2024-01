Toni Soares lança "Marujada" segundo álbum em homenagem à festa de São Benedito

O compositor e cantor Toni Soares lança o novo álbum “Marujada” em homenagem a maior festa de Bragança. Esse é o segundo álbum do artista em homenagem à Festa de São Benedito. "Marujada" foi lançado sem muita cerimônia na virada do ano, ainda durante a Festividade do Glorioso São Benedito, que celebrou sua 225ª edição em 2023. O trabalho pode ser ouvido em todas as plataformas digitais.

“O álbum ‘Marujada’ é o segundo álbum de quatro dedicados à Marujada de São Benedito. O primeiro foi ‘Caminhando com São Benedito’, já faz um bom tempo. O ‘Marujada’ eu tinha gravado de forma artesanal e independente, mas tinha guardado, não tinha lançado e nem nas redes. Tocava algumas músicas em shows. Ele foi elaborada com foco na Marujada na mulher e no marujo. No ‘Caminhando com São Benedito’ tinha foco no santo”, destaca Toni.

O álbum gravado de forma independente ficou na gaveta por 10 anos. Nesse tempo, suas canções foram revisitadas pelo cantor e sua comitiva de músicos, alguns deles mestres da Marujada como Zé Maria Capitão (pandeiro e tambor-onça) e Zeca do Tambor (curimbó grave). É o caso de "No balanço das fitas" e "São Benedito Nosso Amiguinho", que costumam aparecer nos shows de Toni. Na canção-homenagem "Bragança, a Pérola do Rio", que ganhou clipe produzido pela TV Cultura em 2021, para celebrar o aniversário da Pérola do Caeté.

"É um disco dedicado totalmente à Marujada. E dedicado também a Bragança", ressalta Toni Soares, que lançou no ano passado "Por trás das fitas", gravado antes da pandemia de covid-19. "É um disco que as pessoas ainda não tiveram acesso. E que agora vão poder ter".

A voz e a poesia de Ronaldo Silva, parceiro musical de Toni desde o Arraial do Pavulagem, grupo que fundaram juntos no fim dos anos 1980, podem ser ouvidas nas canções "Nos Jardins de Bragança", "Mazurca pra São Benedito" e "O Mensageiro", esta dedicada a São João.

Outro parceiro creditado nas faixas de "Marujada" é o poeta bragantino Gerson Guimarães. É dele o poema "Quisera", musicado por Toni e escolhido para ser a última faixa do disco: "Quisera que os corações nunca deixassem de amar. Assim seria mais feliz", escreveu o poeta.

A versão digital de "Marujada" disponível nas plataformas não tem o charme do encarte em papel, como lançado em 2014. Talvez não faça diferença para uma geração acostumada a ouvir música em vídeos curtos e timelines. Mas a cambraia bordada de flores que enfeita a capa de "Marujada" revela um cuidado com os detalhes. Além das letras das canções, o livreto do disco físico traz fotos das capitoas, das comitivas, de seu Zito e sua rabeca. Digitalizar o material é uma das promessas para o ano que começa.

A homenagem aos mestres, garante Toni Soares, está lá, espalhada em todas as canções. Teodoro, Benezinha, Careca, Aracilda, Zazá e Sabá viram rima para "Marujando", um xote bragantino que ensina o passo a passo (descalço) para marujos e marujas de primeira viagem. "Sair de maruja não é moda não, nem é movimento. É graça, é gratidão. Promessa pra São Benedito, sair de maruja é devoção."

Outra música é “Esmolação”, para quem conhece a Marujada, a quinta faixa do novo disco do cantor e compositor bragantino soa como um chamado. A esmolação é um dos elementos mais fortes da festa de São Benedito. É um ritual cumprido por grupos de devotos promesseiros. As comitivas que caminham pelos campos, pelas colônias e pelas praias de Bragança levam uma imagem do Santo Preto e fazem um chamado aos marujos e marujas para a festa de dezembro. A música foi feita em parceria com o poeta bragantino Aviz de Castro.

“O Marujada vem em cima do folclore. Fala de como a festa tem que ser encarada, não é um movimento de Bragança, de alugar a roupa de Marujo, como se aquilo fosse um abadá, a festa não é isso. Tem música que homenageiam os grandes mestres da Marujada. Foi pensado a partir disso daí, e fiz uma homenagem para Bragança”, ressalta.