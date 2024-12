Marujada de São Benedito: confira a programação completa desta quinta-feira (26)

A Festividade de São Benedito, tradicional no município de Bragança, nordeste paraense, chega a sua 226ª edição. A programação dura o total de 9 dias e se divide em diferentes atividades como missas, novenas, ladainhas, procissões fluviais e terrestres, atividades culturais e apresentações da Marujada, além da tradicional cavalhada, disputa entre cavaleiros. Os dias 25 e 26 marcam o ponto alto da celebração, sendo o primeiro dedicado à imagem de Jesus e o segundo a São Benedito.

Nesta quarta-feira (25/12) as atividades começaram desde cedo com a tradicional ladainha, seguida pela dança da marujada e o almoço da juíza. A noite, atrações como Alex Ribeiro e Arraial do Pavulagem, se apresentaram na Orla do Rio Caeté, encerrando o dia. Neste dia, as celebrações marcam o nascimento do menino Jesus, por isso, marujos e marujas usam vestimentas nas cores azul e branco em simbolismo a esse momento.

A programação desta quinta-feira (26/12) é dedicada à imagem de São Benedito. Neste dia, além da programação comum, há também uma procissão de aproximadamente 4,7 quilômetros. É neste momento da festividade em que os participantes usam vestimentas nas cores vermelho e branco. Nesta data também é feriado municipal de Bragança.

A programação do dia oficial em homenagem ao santo inicia às 7h da manhã com o terço e a novena a São Benedito, e segue até às 23h com o encerramento da festividade com a Marujada no entorno da Igreja de São Benedito.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Marujadas de São Benedito, no Pará, são reconhecidas como Patrimônio Cultural Brasileiro]]

Programação do dia 26/12

07h – Terço e Novena a São Benedito

07h30 – Santa Missa Solene da Festividade do Glorioso São Benedito, no Largo de São Benedito

10h – Leilão da Festividade no Salão Beneditino.

12h – Almoço oferecido pelo Juiz da Festividade, Antônio Milton de Brito Lobão Júnior, na Podium Club.

15h30 – Louvação a São Benedito, na Igreja de São Benedito, com as Comissões de Esmolação.

16h – Procissão solene com a Imagem do Glorioso São Benedito do Andor

23h – Encerramento da festividade com a Marujada no entorno da Igreja de São Benedito.