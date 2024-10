Ladrões invadem igreja e levam relicário com fragmento de osso de São Benedito

Uma relíquia de São Benedito foi furtada da Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos, no Centro do Rio de Janeiro, neste sábado (5). O relicário, que continha um fragmento do osso do santo, foi levado durante um roubo na tradicional igreja localizada na Rua Uruguaiana. Além da relíquia, foram furtados diversos itens da lojinha da igreja, como terços, imagens de santos e medalhas, além de um ventilador e uma mesa de som.

A igreja, que é uma das mais antigas e importantes do Centro e tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), foi alvo dos ladrões no fim de semana, logo após a celebração da festa de São Benedito, encerrada por volta das 16h de sábado.

Segundo o padre Álvaro Inácio, administrador da paróquia, os funcionários perceberam o furto na manhã de segunda-feira (7), ao encontrarem uma das portas laterais da igreja entreaberta, sem sinais de arrombamento.

De acordo com o padre, a suspeita é que o ladrão tenha permanecido escondido na igreja após a festividade, aproveitando a movimentação para não ser percebido.

O religioso destacou que, embora os objetos roubados tenham valor material, a maior perda para a comunidade é o relicário de São Benedito, um item de devoção com significado inestimável para os fiéis. “O valor dessa peça não é financeiro, é espiritual, é um objeto de fé que não pode ser substituído”, lamentou.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia (Praça Mauá), e a polícia investiga a autoria do crime. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)