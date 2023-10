Marabá: Criminosos invadem catedral, roubam e defecam no altar

A Catedral de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Marabá, no sudeste paraense, foi alvo de criminosos na madrugada desta quinta-feira (5). Ninguém foi preso. A Polícia Civil investiga o caso. Pelo menos, dois bandidos invadiram o local e fizeram um estrago: quebraram e furtaram equipamentos de som, cortaram os fios elétricos, derrubaram as caixas de ofertórios (em busca de dinheiro), rasgaram cestas básicas e pegaram os alimentos que seriam distribuídos e, além de tudo isso, ainda defecaram no altar da igreja, como divulgou o site Correio de Carajás.

O vandalismo foi registrado dez dias antes da realização do Círio de Marabá, que será realizado no próximo dia 15 de outubro, terceiro domingo do mês, e que tem como ponto inicial a Catedral. Um vídeo gravado logo após a invasão mostra que os criminosos entraram por uma janela localizada na lateral do templo religioso, pela rua 5 de Abril.

Ainda segundo o Correio de Carajás, o padre Ademir Gramelik, pároco da igreja, informou que as providências já foram tomadas junto à empresa que presta segurança privada na Catedral. Além disso, a Polícia Militar foi acionada para registrar o caso.

“O furto de cabos e fios tem sido recorrente nos últimos meses na Catedral Diocesana. Há câmeras e alarmes por toda a igreja, porém nada tem sido suficiente para evitar atos como o que vimos acontecer, lamentavelmente, nessa madrugada”, disse Ademir.