Homem corre em igreja, interrompe missa e 'abandona' criança em cima do altar; vídeo

No último domingo (30), um vídeo com imagens de um homem entrando “repentinamente” em uma igreja com uma criança nos ombros viralizou nas redes. A situação ficou ainda mais inusitada quando ele sobe no altar, interrompe a missa, deixa o menino aos pés da imagem de Nossa Senhora do Carmo e sai correndo.

O episódio ocorreu em Tenerife, na Espanha. De acordo com o “El País”, apesar de ter feito “várias tentativas” de deixar o menino no local, ele foi impedido pelos fiéis de abandonar a criança.

VEJA MAIS

Foi um outro homem presente na missa quem pegou a criança e a acompanhou durante o momento. Ainda de acordo com a imprensa local, não se sabe quais foram os motivos para o comportamento do rapaz, que parecia estar “fora de si” e “não conseguia controlar seus impulsos”. Além disso, enquanto percorria os corredores da igreja, ele chegou a fazer o sinal da cruz.

Depois, o homem se ajoelhou para pedir perdão pelo que havia feito diante do altar. Nesse momento, ele foi aplaudido pelos presentes na igreja. As intenções dele ao deixar o menino, que seria seu filho, não foram informadas pela mídia local.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política).