Rainha das Rainhas 2025: candidatas da Tuna, Bancrévea e Paysandu serão apresentadas na terça (28)

Um dos momentos mais aguardados pelas jovens representantes de clubes sociais de Belém no concurso Rainha das Rainhas, promoção do Grupo Liberal, começa nesta terça-feira, dia 28: a apresentação das candidatas das agremiações que irão participar da Grande Noite do RR 2025 no dia 22 de fevereiro, com transmissão ao vivo pelo portal O Liberal.com e pela TV Liberal. Esse primeiro momento ocorrerá a partir das 19h, na sede da Tuna Luso Brasileira, no bairro do Souza, quando, então, serão conhecidas as rainhas da própria Tuna, do Bancrévea e do Paysandu.

Treze clubes participarão desta edição do Rainha das Rainhas: Assembleia Paraense, Casota, Guará Park, Pará Clube, Paysandu, Cassazum, Clube de Engenharia, Tuna Luso Brasileira, Bancrévea, Clube do Remo, Pinheirense (que retorna ao concurso), CSSA e Bragantino (estreando no Rainhas).

A noite de beleza e talento na sede da Tuna, nesta terça, contará com a presença de integrantes da coordenação do concurso, dirigentes dos clubes sociais, e, em especial, das rainhas dos clubes, além das equipes técnicas das candidatas e de associados das agremiações.

A sequência de apresentações das rainhas dos clubes do Rainha das Rainhas 2025 terá três momentos em três locais-sede, de acordo com a coordenação do concurso.

Além do evento na Tuna Luso Brasileira, nesta quarta-feira, dia 29, a partir das 19h, na sede do Cassazum, no bairro do Marco, será a vez da apresentação da rainha do Cassazum, da rainha do Pará Clube, da rainha do CSSA e da rainha do Bragantino.

O último momento de apresentação de candidatas dos clubes ocorrerá nesta quinta-feira, dia 30. Será na Sede Campestre da Assembleia Paraense, no bairro do Souza, às 19h, quando, então, serão conhecidas as rainhas da AP, do Clube de Engenharia, do Clube do Remo, do Guará Park, do Casota e do Pinheirense.

Esquenta

A coordenação do Rainha das Rainhas 2025 organiza uma série de novidades para engajar ainda mais o público nos preparativos do evento. É o que repassa a diretora geral do concurso, Giordana Maiorana. "Estamos planejando muitas novidades com o objetivo de ‘participar’ cada vez mais de tudo que acontece nos preparativos do concurso. Esta semana, teremos os três coqueteis de apresentação das candidatas e, a partir daí, teremos uma agenda que elas irão cumprir com o grupo e parceiros do evento", compartilha.

O concurso, como frisa Giordana Maiorana, carrega memórias afetivas para muitas famílias paraenses, o que reforça a sua tradição. "É um evento que reúne famílias e isso cria memórias afetivas. Muitos paraenses têm as lembranças dessas reuniões em família para assistir ao concurso, comentar, torcer. E assistir novamente ao longo dos anos faz ‘reviver’ essas memórias”, pontua.

Faixa verde

Entre as inovações do Rainha das Rainhas traz ao público este ano este ano está o fato de que a faixa da vencedora do concurso será na cor verde, para simbolizar a preocupação com a necessidade de preservação do meio ambiente no mundo, em especial, na Amazônia. Essa iniciativa está conectada com a realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), em novembro, em Belém.

"Pela primeira vez, teremos uma faixa verde, toda trabalhada nessa cor, como forma de reforçar a nossa mensagem de proteção ambiental. Além disso, lançaremos um troféu especial que reflete essa preocupação e propósito ambiental do concurso”, explica Aurélio Oliveira, que integra a coordenação do RR 2025.

Ingressos

A venda de ingressos para o público começou na última sexta-feira, dia 24. Eles podem ser adquiridos na sede do Grupo Liberal, na Avenida Romulo Maiorana, 2473, e também pela plataforma Bilheteria Digital.

Estão disponíveis ingressos avulsos e camarotes, a fim de que o público possa prestigiar de perto o concurso. A apresentação da Grande Final do Rainha das Rainhas no dia 22 de fevereiro estará a cargo de Gabriel Pinheiro, evento que apontará a nova rainha e quatro princesas do Carnaval. A atual rainha das Rainhas é Fernanda Costa, da Assembleia Paraense.