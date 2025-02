Rainha das Rainhas 2025: conheça Alana Moraes, candidata do Guará Acqua Park

Alana Moraes, de 28 anos, representa o Guará Park no Rainha das Rainhas 2025. Formada em Estética. Ela destacou que sua participação no Rainha das Rainhas será marcada por determinação, garra e força de vontade. Para ela, além do preparo físico para suportar o peso da fantasia, é essencial manter o sorriso, dançar e desfilar com confiança.

"Nunca tive envolvimento com a dança, mas por ser muito focada e determinada, eu vou dar um show no dia 22", afirmou.

O diretor social e coreógrafo do Guará Park, Júnior Freitas, falou sobre a expectativa do clube para o concurso deste ano. “Estamos lutando para isso. Acredito que todos entram para ganhar, e nós estamos com o mesmo objetivo”, afirmou.

Candidata Guará Park 2025 Carmem Helena/O Liberal

Nos últimos cinco anos de participação, o Guará Park conquistou classificações expressivas, e a meta agora é alcançar o pódio novamente. “Já deixamos nossa marca e estamos trabalhando para repetir o feito do ano passado, quem sabe conquistando o primeiro lugar. É um sonho do clube, da diretoria e de todos que acompanham o Guará”, destacou.

Saiba tudo sobre Alana Moraes, candidata do Guará Park ao Rainhas 2025

Nome: Alana Moraes

Idade: 28 anos

Signo: Sagitário

Ocupação: estética, modelo e digital influencer

Peso: 65Kg

Altura: 1,60m

O que gosta de fazer: correr longas distâncias

Um sonho: vencer o concurso

Instagram: @lanarodrigues_

Estilista: Matheus Souza

Coreógrafo: Júnior Freitas

O Rainhas das Rainhas 2025 acontecerá no dia 22 de fevereiro, a partir das 23h, na sede da Assembleia Paraense. O evento terá transmissão do portal Oliberal.com e também, ao vivo, da TV Liberal. O concurso tem patrocínio do Centro Universitário Fibra. Os ingressos podem ser adquiridos na sede do Jornal O Liberal, na Avenida Romulo Maiorana nº2473, ou no site da Bilheteria Digital.