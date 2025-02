Rainha das Rainhas 2025: conheça Daniely Barbosa, candidata do Clube de Engenharia

O Clube de Engenharia apresentou, na noite desta quinta-feira (30/01), sua candidata ao Rainha das Rainhas. A jovem Daniely Barbosa, de 20 anos, para disputar a coroa de soberana do Carnaval paraense. Natural da cidade de Vigia de Nazaré, ela trouxe toda a equipe de profissionais de sua equipe da cidade mais antiga do Pará.

“Todos os dias têm sido maravilhosos, ver minha evolução nos ensaios, treinos e na minha performance com a fantasia. É o primeiro ano do meu estilista no concurso, e ele está trazendo um tema incrível que tenho certeza que todos vão gostar. Tem um pouquinho de surpresa para todos”, contou, reforçando sua expectativa positiva para o grande dia.

candidata clube de engenharia rainha das rainhas 2025 Carmem Helen/O Liberal Carmem Helen/O Liberal Carmem Helen/O Liberal Carmem Helena/O Carmem Helen/O Liberal Carmem Helen/O Liberal Carmem Helen/O Liberal

"Assim como muitas meninas paraenses, o Rainha das Rainhas, sempre foi um sonho de infância, principalmente por ter uma família apaixonada pelo carnaval. Poder realizar esse sonho, ao lado de muitas pessoas que amo é maravilhoso".

Saiba tudo sobre Daniely Barbosa, candidata do Clube de Engenharia ao Rainha das Rainhas 2025

Nome: Daniely Barbosa

Idade: 20 anos

Signo: touro

Ocupação: acadêmica de enfermagem

Peso: 69Kg

Altura: 1,69m

O que gosta de fazer: fazer musculação e correr

Um sonho: vencer o concurso

Instagram: @dannielybarbosa

Estilista: Marcos Avelino

Coreógrafo: Marcos Maciel

O Rainhas das Rainhas 2025 acontecerá no dia 22 de fevereiro, a partir das 23h, na sede da Assembleia Paraense. O evento terá transmissão do portal Oliberal.com e também, ao vivo, da TV Liberal. O concurso tem patrocínio do Centro Universitário Fibra. Os ingressos podem ser adquiridos na sede do Jornal O Liberal, na Avenida Romulo Maiorana nº2473, ou no site da Bilheteria Digital.