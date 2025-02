Rainha das Rainhas 2025: conheça Yanna Meireles, candidata do Pinheirense

Yanna Meireles, de 24 anos, representa o Pinheirense em sua estreia no Rainha das Rainhas 2025. Licenciada em Dança pela Universidade Federal do Pará (UFPA), Yanna já esteve nos bastidores do evento, auxiliando na preparação de outras candidatas, inclusive na edição de 2024. Seus hobbies incluem modelar e dançar, atividades que reforçam sua conexão com o universo artístico.

Yanna Meireles afirmou que sua preparação para o Rainha das Rainhas segue o mesmo empenho que tinha nos bastidores do concurso. A candidata do Pinheirense destacou que continua envolvida na confecção de sua fantasia, no aprimoramento da passarela e no trabalho em equipe. “Minha preparação segue como antes, ajudando na confecção da minha fantasia, montando minha passarela e trabalhando com minha equipe. Agora, com mais visibilidade e glamour, podem esperar muitas surpresas da Yanna candidata”, afirmou.

O presidente do Pinheirense, Luís Antônio Pinheiro, destacou a importância da participação do clube no Rainha das Rainhas após 12 anos. “Desde já, quero agradecer à coordenação e à TV Liberal. Estamos muito firmes e recebendo muitos elogios dos sócios e moradores. O Pinheirense agora tem uma representante oficial”, afirmou.

Com otimismo, ele ressaltou as qualidades da candidata do clube. “Nossa Rainha é muito bonita, tem personalidade forte, é bailarina e reúne todos os quesitos para representar bem o Pinheirense”, disse.

Saiba tudo sobre Yanna Meireles, candidata do Pinheirense ao Rainha das Rainhas 2025

Nome: Yanna Meireles

Idade: 24 anos

Signo: Leão

Ocupação: estudante de licenciatura em Dança na Universidade Federal do Pará, modelo e bailarina

Peso: 51kg

Altura: 1,58

O que gosta de fazer: dançar e viajar

Um sonho: ser a Rainha das Rainhas 2025

Instagram: @yannameirelesb

Estilista: Arley Gaia e Eliedson Ramos

Coreógrafo: Everton Magalhães

O Rainhas das Rainhas 2025 acontecerá no dia 22 de fevereiro, a partir das 23h, na sede da Assembleia Paraense. O evento terá transmissão do portal Oliberal.com e também, ao vivo, da TV Liberal. O concurso tem patrocínio do Centro Universitário Fibra. Os ingressos podem ser adquiridos na sede do Jornal O Liberal, na Avenida Romulo Maiorana nº2473, ou no site da Bilheteria Digital.