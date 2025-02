Rainha das Rainhas 2025: conheça Gabriela Macedo, candidata do Casota

Representando o Casota no Rainha das Rainhas 2025, Gabriela Macedo, de 19 anos, é uma das mais novas no concurso de 2025. Ela falou sobre sua trajetória e entusiasmo para o concurso. “Tenho uma vasta experiência em concursos com fantasia. Participei do Rainha das Rainhas do Festival do Abacaxi e fui eleita Rainha do Festival do Abacaxi em 2023”, ressaltou.

Com essa vivência, Gabriela afirmou que suas expectativas para o desfile são as melhores. “São as maiores possíveis”, declarou, demonstrando confiança para a competição.

Saiba tudo sobre Gabriela Macedo candidata do Casota ao Rainhas 2025

Nome: Gabriela Macedo

Idade: 19 anos

Signo: Gêmeos

Ocupação: assessoria cerimonial

Peso: 63Kg

Altura: 1,61m

O que gosta de fazer: ir para a academia

Um sonho: conquistar o Rainha das Rainhas

Instagram: @gabymacedodo

Estilista: Evandro Cravo

Coreógrafo: Odivan Duarte

O Rainhas das Rainhas 2025 acontecerá no dia 22 de fevereiro, a partir das 23h, na sede da Assembleia Paraense. O evento terá transmissão do portal Oliberal.com e também, ao vivo, da TV Liberal. O concurso tem patrocínio do Centro Universitário Fibra. Os ingressos podem ser adquiridos na sede do Jornal O Liberal, na Avenida Romulo Maiorana nº2473, ou no site da Bilheteria Digital.