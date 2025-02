Rainha das Rainhas 2025: conheça Lohanne Lima, candidata do Clube do Remo

Representando o Clube do Remo, Lohanne Lima, de 23 anos, entra na disputa do Rainha das Rainhas 2025 trazendo uma bagagem de mais de 25 títulos de beleza. Acadêmica de Nutrição, a candidata é apaixonada por passarelas e busca levar mais uma vitória para um dos clubes mais tradicionais do concurso.

“Sempre ficava de olho no concurso, esperando o momento certo para me sentir 100% preparada e entrar de cabeça. O primeiro passo para enfrentar qualquer desafio é confiar no nosso potencial, e eu acredito que tenho o necessário para realizar esse sonho”, afirmou.

Nome: Lohanne Lima

Idade: 23 anos

Signo: Peixes

Ocupação: modelo e acadêmica de Nutrição

Peso: 69

Altura: 1,68

O que gosta de fazer: praticar atividade física, cantar e desfilar

Um sonho: vencer o concurso

Instagram: @lohannelima7

Estilista: João Bosco Maia Neto

Coreógrafo: Marcos Maciel

O Rainhas das Rainhas 2025 acontecerá no dia 22 de fevereiro, a partir das 23h, na sede da Assembleia Paraense. O evento terá transmissão do portal Oliberal.com e também, ao vivo, da TV Liberal. O concurso tem patrocínio do Centro Universitário Fibra. Os ingressos podem ser adquiridos na sede do Jornal O Liberal, na Avenida Romulo Maiorana nº2473, ou no site da Bilheteria Digital.