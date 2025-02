Rainha das Rainhas 2025: conheça Rebecca Sangalli, candidata da Assembleia Paraense

O Rainha das Rainhas finalizou, na noite desta quinta-feira (30/01), com a apresentação da candidata da Assembléia Paraense ao concurso deste ano. Rebecca Sangalli, de 20 anos, será a responsável por manter o título com o clube, que é o atual vencedor do Rainhas e o detentor de mais coroas do evento, que este ano, realiza sua 77ª edição.

Rececca conta que uma de suas maiores curiosidades é a paixão por explorar o mundo! "Amo viajar para descobrir novos lugares e mergulhar em culturas diferentes. Experimentar esportes radicais e me aventurar em artes marciais, além é claro, de dançar. “Acho que a dança é uma das formas mais incríveis que o corpo tem de expressar. Sempre estou querendo aprender mais sobre ela e sobre tudo o que o mundo tem para me oferecer”, completou a jovem.

Saiba tudo sobre Rebecca Sangalli, candidata do AP ao Rainha das Rainhas 2025

Nome: Rebecca Sangalli

Idade: 20 anos

Signo: Touro

Ocupação: acadêmica de fisioterapia

Peso: 65Kg

Altura: 1,70m

O que gosta de fazer: ler, praticar esportes e malhar.

Um sonho: vencer o concurso

Instagram: @rebeccasangalli

Estilista: Hélio Alvarez

Coreógrafa: Aline Dias

O Rainhas das Rainhas 2025 acontecerá no dia 22 de fevereiro, a partir das 23h, na sede da Assembleia Paraense. O evento terá transmissão do portal Oliberal.com e também, ao vivo, da TV Liberal. O concurso tem patrocínio do Centro Universitário Fibra. Os ingressos podem ser adquiridos na sede do Jornal O Liberal, na Avenida Romulo Maiorana nº2473, ou no site da Bilheteria Digital.