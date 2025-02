Rainha das Rainhas: conheça as candidatas que disputam a coroa no maior concurso de beleza do Norte

Ao longo de três dias, foram realizadas as apresentações das candidatas ao Rainha das Rainhas do Carnaval, o maior e mais tradicional concurso de beleza e fantasia do Norte do País. Os eventos ocorreram em três locais-sede: Tuna Luso, Cassazum e Assembleia Paraense. Cada dia de apresentações contou com um coquetel, onde convidados, familiares e amigos das candidatas ao título de Soberana do Carnaval paraense, além de diretores sociais, presidentes e colegas, puderam celebrar o início da 77ª edição do evento.

VEJA MAIS

O concurso está marcado para o dia 22 de fevereiro, com transmissão ao vivo pelo portal O Liberal.com, G1 Pará e pela TV Liberal. Neste ano, 13 mulheres concorrem à coroação, representando os seguintes clubes: Assembleia Paraense, Casota, Guará Park, Pará Clube, Paysandu, Cassazum, Clube de Engenharia, Tuna Luso Brasileira, Bancrévea, Clube do Remo, Pinheirense, CSSA e Bragantino.

A agenda de apresentações iniciou na última terça-feira (28) e seguiu até a quinta-feira (30), movimentando a capital paraense. Este ano, as apresentações foram acompanhadas por exibições em tempo real de vídeos institucionais das candidatas, transmitidos pela TV Liberal.

A diretora geral do concurso, Giordana Maiorana, destacou a recepção dos clubes e a empolgação das candidatas durante os três dias de apresentações. “Em primeiro lugar, a gente precisa agradecer os clubes que nos receberam com muito carinho. As apresentações foram ótimas, as meninas estão maravilhosas e super empolgadas. A gente consegue perceber todas as equipes e torcidas envolvidas bem animadas”, afirmou.

Conheça as candidatas

A apresentação teve início com os clubes Tuna, Bancrévea e Paysandu, que juntos somam nove títulos na história da competição.

O Bancrévea, que já conquistou cinco títulos, será representado por Sammya Xavier, de 20 anos. Técnica de enfermagem e produtora de conteúdo de maquiagem, Sammya tem a leitura e a dança como hobbies. Sua preparação está a cargo do estilista e coreógrafo André Chagas.

Sammya Xavier, candidata do Bancrévea ao Rainha das Rainhas 2025 (Carmen Helena/O Liberal)

O Paysandu, campeão em 2017, aposta em Pamela Caroline, de 29 anos. Influenciadora digital e conhecida como 'Globeleza do Pará', Pamela também será um dos destaques da Escola de Samba Grande Rio no Carnaval 2025. Seu figurino será assinado por Zandro Gurjão, e a coreografia por Marcelo Riva.

Pamela Caroline, candidata do Paysandu ao Rainha das Rainhas 2025 (Carmem Helena/O Liberal)

A Tuna Luso, em busca do quarto título, escolheu Nilvana Lopes, professora de Matemática e empresária de 27 anos. Com mais de 15 anos de experiência no mundo das quadrilhas, Nilvana tem a dança como um de seus principais interesses. O estilista Inri Gleyson e o coreógrafo Luciano Neto ficarão responsáveis por sua preparação.

Nilvana Lopes, candidata da Tuna Luso ao Rainha das Rainhas 2025 (Carmem Helena/O Liberal)

Na sequência, o Cassazum foi palco para mais apresentações. O CSSA terá como candidata Danny Santos, de 32 anos. Mãe e formada em Dança pela Universidade Federal do Pará (UFPA), Danny busca o primeiro título do clube no concurso. Seu figurino será assinado por Ivo Santana e Vitor Andrade, e a coreografia por Paulo Kauptiny e Alan Richel.

Danny Santos, candidata do CSSA para o Rainha das Rainhas 2025 (Carmen Helena / O Liberal)

O Bragantino faz sua estreia no Rainha das Rainhas e será representado por Loren Christine, estudante de administração de 21 anos. Bailarina há 10 anos, Loren sempre sonhou em participar da competição. Sua equipe conta com o estilista Gustavo Mescouto e o coreógrafo Kassio Soares.

Loren Christine, candidata do Bragantino no Rainha das Rainhas 2025 (Carmen Helena / O Liberal)

O Pará Clube, que tem seis títulos no histórico do concurso, escolheu Pâmela Nascimento, empresária de 23 anos. Apaixonada por dança, ela promete usar sua experiência para conquistar os jurados. O figurino está a cargo de Matheus Souza, e a coreografia de Mike Guimarães.

Candidata do Pará Clube ao Rainha das Rainhas 2025 (Carmem Helena/O Liberal)

O Cassazum busca o título apostando em Eliza Almeida, pedagoga de 25 anos. Com experiência em ballet, dança contemporânea, jazz e dança do ventre, Eliza pretende utilizar essas habilidades na disputa. O estilista Zandro Gurjão e o coreógrafo Marcelo Riva serão responsáveis por sua preparação.

Eliza Almeida, candidata Cassazum Rainha das Rainhas 2025 (Carmem Helena/)

A Sede Social da Assembleia Paraense revelou seis candidatas para a edição de 2025. Rebecca Sangalli, de 20 anos, é estudante de Fisioterapia e representará o clube com mais títulos na história do concurso. O estilista Hélio Alvarez e a coreógrafa Aline Dias preparam sua apresentação.

Rebecca Sangalli, candidata da Assembleia Paraense (Carmem Helena/O Liberal)

Daniely Barbosa, de 20 anos, representa o município de Vigia de Nazaré e busca o sexto título para o Clube de Engenharia. Acadêmica de Enfermagem e apaixonada por musculação e corrida, ela contará com o estilista Marcos Avelino e o coreógrafo Marcos Maciel.

Daniely Barbosa, candidata do Clube de Engenharia Rainha das Rainhas 2025 (Carmem Helena/O)

Alana Moraes, de 28 anos, é formada em Estética e adepta de corridas de longa distância. Ela busca repetir o feito de Giselly Geise, que em 2024 conquistou o título de 2ª Princesa para o Guará Park Sua equipe conta com o estilista Matheus Souza e o coreógrafo Júnior Freitas.

Alana Moraes, candidata do Guará Park (Carmem Helena/O Liberal)

Yanna Meireles, de 24 anos, marcará o retorno do clube Pinheirense ao concurso. Licenciada em Dança pela UFPA, Yanna já trabalhou nos bastidores do Rainha das Rainhas. Seu figurino será assinado por Arley Gaia e Eliedson Ramos, e a coreografia por Everton Magalhães.

Yanne Meireles, candidata do Pinheirense ao Rainha das Rainhas 2025 (Carmem Helena / O Liberal)

Lohanne Lima, de 23 anos, representará o segundo clube com mais vitórias na história do concurso: o Clube do Remo. Acadêmica de Nutrição e vencedora de mais de 25 títulos de beleza, ela pretende usar sua experiência para buscar a coroa. Sua preparação ficará a cargo do estilista João Bosco Maia Neto e do coreógrafo Marcos Maciel.

Lohanne Lima, candidata do Clube do Remo no Rainha das Rainhas 2025 (Carmem Helena/O Liberal)

Gabriela Macedo, de 19 anos, será a representante do Casota que, em 2024, conquistou o título de 1ª Princesa com Letícia Moraes. Estudante de Estética e Cosmetologia, Gabriela já venceu o concurso Rainha das Rainhas do Festival do Abacaxi. O estilista Evandro Cravo e o coreógrafo Odivan Duarte serão responsáveis por sua preparação.

Gabriela Macedo - candidata do Casota (Carmen Helena / O Liberal)