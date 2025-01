Primeira reunião do Rainha das Rainhas 2025 com clubes define detalhes do concurso

A primeira reunião do concurso Rainha das Rainhas 2025, que reuniu representantes dos 13 clubes participantes para alinhamento do regulamento e planejamento do evento, ocorreu na tarde desta terça-feira (7), na Sede Campestre da Assembleia Paraense, no bairro do Souza, em Belém. O evento, declarado Patrimônio Cultural e Artístico Imaterial do Pará pela Assembleia Legislativa do Estado (Alepa), está marcado para o dia 22 de fevereiro e será transmitido ao vivo em O Liberal.com e na TV Liberal.

Os clubes que disputaram o título de Soberana do Carnaval paraense em 2025 são: Assembleia Paraense, Casota, Guará Park, Pará Clube, Paysandu, Cassazum, Clube de Engenharia, Tuna Luso Brasileira, Bancrévea, Clube do Remo, Pinheirense, CSSA e Bragantino.

Segundo o coordenador do concurso, Aurélio Oliveira, a importância da antecipação da pré-produção deste ano foi uma estratégia para garantir o sucesso do concurso. Durante a reunião, foi realizada a leitura do regulamento e tiradas de dúvidas sobre detalhes da organização. Ele também revelou novidades, como a ampliação da visibilidade dos clubes por meio de formatos especiais de produtos digitais que serão divulgados nos meios digitais do Grupo Liberal.

“Nós ampliamos a visibilidade que os clubes têm dentro do concurso, com programas especiais como o ‘Chá com a Rainha’ e outros formatos que estão sendo divulgados este mês”, afirmou o coordenador.

Sobre os ingressos, ele informou que os detalhes para a venda serão divulgados em breve. "Nós vamos durante a semana que vem já divulgar onde o público pode garantir o seu ingresso para assistir presencialmente ao evento", acrescentou Aurélio.

Expectativa

Graciete Maués, ex-presidente e benemérita da Tuna Luso Brasileira, destacou a importância da participação do clube no concurso e a tradição que o evento representa para o Carnaval paraense.

“É importante a Tuna participar porque isso já virou uma tradição, não só da Tuna, mas do evento carnavalesco do estado do Pará. Nós já fomos várias vezes Rainha das Rainhas e existe essa grande motivação de estarmos sempre participando”, disse.

Osmar Bellarmino Marques, benemérito e diretor social do Paysandu, ressaltou a preparação do clube para disputar o bicampeonato. Ele enfatizou o papel da fantasia e da coreografia como critérios decisivos.

“A candidata deve ser bonita, mas o que vai decidir o concurso é a fantasia, a riqueza da fantasia e a coreografia. O Paysandu não está apenas participando, ele está disputando o título. Estamos trabalhando muito para conquistar o bicampeonato”, declarou.

Critérios de avaliação e novidades

As candidatas serão avaliadas em três quesitos principais, com o mesmo peso: fantasia, apresentação cênica e beleza. Em caso de empate, o desempate obedecerá a esta ordem: fantasia, apresentação cênica e beleza.

Os jurados elegerão uma Rainha e quatro Princesas. A vencedora será premiada com um carro zero quilômetro e um troféu personalizado, enquanto as quatro princesas receberão troféus exclusivos.

Uma das novidades anunciadas é a ampliação da faixa etária das participantes, que agora podem ter entre 18 e 35 anos completos até o dia do concurso. As apresentações oficiais das candidatas serão realizadas em três locais-sede: Assembleia Paraense, Tuna Luso Brasileira e Cassazum.