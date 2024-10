Rainha das Rainhas 2025: veja o anúncio oficial da 77ª edição

O Rainha das Rainhas já tem data! O maior concurso de beleza e fantasia do Brasil, declarado Patrimônio Cultural e Artístico Imaterial do Pará pela Assembleia Legislativa do Estado (Alepa), por meio da Lei Ordinária 10726 de 2024, se prepara para celebrar mais um grandioso espetáculo.

O evento, que chega a 77ª edição, acontecerá no dia 22 de fevereiro de 2025, na Sede Campestre da Assembleia Paraense, com início previsto das transmissões ao vivo, a partir das 20h, em OLiberal.com e TV Liberal.

Em breve será divulgada a lista dos clubes desta edição.

“Divulgar a data oficial do Rainha das Rainhas dá uma alegria no coração, pois, é o concurso tomando forma, se materializando. Essa consolidação ao longo dos anos como uma tradição tão amada pelos paraenses nos deixa muito honrados e empenhados a dar o nosso melhor. A cada ano, a continuidade do Rainhas das Rainhas vem para valorizar não só a beleza, mas também a cultura e a criatividade, unindo gerações em torno de um símbolo que representa nossa identidade e nossa paixão pelo Carnaval”, disse Giordana Maiorana, coordenadora geral do concurso.

Chá com a Rainha

Para reviver os melhores momentos da última edição do concurso, um programa especial foi preparado pelo Grupo Liberal, em cinco episódios.

O “Chá com a Rainha”, com apresentação de Thalita Maués, receberá as vencedoras de 2024, a Rainha das Rainhas Fernanda Costa e as quatro princesas: Leticia Moraes, do Casota, a primeira princesa; Giselly Geise, do Guará Park, segunda princesa; Evelyn Moreira, do Pará Clube, terceira princesa; e Taís Malato, do Paysandu, coroada a quarta princesa.

A apresentadora Thalita foi a RR 2012, pelo Grêmio Português, e em 2024

fez parte do casting da transmissão do concurso mostrando os bastidores do evento. O “Chá com a Rainha” receberá ainda representantes de cada clube para um bate-papo.

Os preparativos para o ano que vem seguem em ritmo acelerado e promete muitas novidades e ações promocionais para eleger a soberana do Carnaval Paraense.