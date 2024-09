Alane Dias escolhe peça usada no Rainha das Rainhas para coroação como musa da Grande Rio

Alane Dias vai ser coroação como musa da Acadêmicos do Grande Rio para o Carnaval de 2025 em evento que ocorre neste sábado (07), no Porto Futuro, em Belém. Como uma grande apaixonada pela data, a atriz e bailaria escolheu um look a altura do seu cargo.

Assinado pelo estilista paraense Eduardo Borges, o vestido curto na cor vermelha foi todo feita à mão. A produção é composta por cristais, canutilhos, miçangas e aplicações, pesando seis quilos. A mesma peça foi usada pela atriz e bailarina na edição do concurso “Rainha das Rainhas” em que foi campeã, em 2018.

Na cabeça, ela leva uma flor feita de pedrarias verdes e vermelhas, criada pela designer paraense Vania Amanajás.

O look leva as cores da agremiação de Duque de Caxias.

“A escolha dessa roupa foi muito mais do que estética. É como se fosse um tributo à minha trajetória com o Carnaval. O ‘Rainha das Rainhas’ é muito popular no Norte, e a roupa será a minha ligação entre as duas culturas nessa estreia do Carnaval do Rio”, explica Alane.

A paraense vai participar de evento ao lado da rainha de bateria da Grande Rio, Paolla Oliveira, do destaque de chão David Brasil e de membros da diretoria da Grande Rio. Em 2025, a escola terá o Pará como tema do desfile: “Pororocas parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós”.

“Fico muito honrada em ser musa de uma escola com tanta tradição justamente no ano em que a minha cultura vai ser celebrada. Sempre levo o Pará comigo, e agora estaremos na maior festa popular do planeta. Isso é muito significativo. Vou mostrar que sou do carimbó mas também sou do samba”, brinca.