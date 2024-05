Fernanda Costa revela bastidores do Rainha das Rainhas e desmistifica rivalidade entre mulheres

O universo dos concursos de beleza é um ambiente estereotipado de rivalidade feminina. Diante desse imaginário, o videocast Chá de Canela produziu o episódio "Mulheres se apoiam ou competem entre si?" e quem falou sobre o assunto foi a Rainha das Rainhas 2024, Fernanda Costa, 21 anos. O episódio será liberado nesta terça-feira (28), ao meio-dia, pelo LibPlay de oliberal.com e pelas principais plataformas de streaming.

Fernanda Costa sempre teve o sonho de participar do mais tradicional concurso de fantasia da região norte, "Rainha das Rainhas", e sempre foi incentivada pela família para a realização do sonho. Em meio a toda essa preparação ela conta que tinha opiniões formadas e receio da jornada, mas durante a participação do concurso ela diz que desconstruiu algumas impressões.

"Essa questão da rivalidade entre as participantes era algo que eu imaginava, mas me surpreendi, pois encontrei pessoas maravilhosas, as meninas torciam umas pelas outras. Claro que existe a coisa da afinidade, mas de um modo geral nós vivemos um ambiente agradável e sem rivalidade", pontua a Rainha 2024.

Fernanda acredita que esse clima ocorreu entre as participantes em decorrência do foco que cada participante depositou no concurso. "Acredito que todas estavam focadas em apresentar o seu melhor, nos preparamos para isso. E quando isso acontece é natural que não haja tempo para rivalidades desnecessárias", acrescenta.

Ainda durante o episódio, a Rainha das Rainhas 2024 recordou de como foi realizar esse sonho e de como foi todo o processo de preparação para o concurso.

Fernanda Costa, campeã do Rainha das Rainhas 2024, está se preparando para estreia no cinema, interpretando o papel de Yasmin no curta-metragem "Calypso: O Amor é Ralado!", da produtora Mairi. Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, a atriz e bailarina revelou como tem sido sua preparação e as expectativas para esta nova fase de sua carreira.

Sobre o Chá de Canela

O Chá de Canela é um videocast que visa discutir temas pouco abordados ou assuntos tabus discutidos em roda de amigas, mas que acabam não ganhando visibilidade em meios tradicionais de comunicação. A iniciativa foi concebida pelas jornalistas Ana Carolina Matos e Bruna Lima, em 2020, ainda como formato de podcast.

Novos episódios são lançados toda terça-feira, ao meio-dia, na íntegra no LibPlay e redes de streaming como Deezer, Spotify e Apple Podcast, assim como nas redes sociais do projeto no Instagram, TikTok e Youtube.

Esta temporada tem parceria do Grupo Liberal e da Faculdade Estácio.

