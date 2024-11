Gaby Amarantos homenageia as aparelhagens com vestido criado por estilista do Rainha das Rainhas

Gaby Amarantos participou do Encontro com Patrícia Poeta, da TV Globo, nesta sexta-feira (15), e o look usado por ela chamou bastante atenção. A cantora usou um vestido estampado com as logomarcas das aparelhagens do Pará. A peça ainda estava toda cravejada com cristais.

"É um look do Zandro Gurjão, que é um estilista paraense que eu amo, com stylist do Bruno Pimentel. É para homenagear as aparelhagens do Pará, trazendo um pouquinho dessa cultura, porque a galera do Brasil tem muita curiosidade de conhecer, de saber aparelhagens, então é uma forma de trazer a cultura da periferia de Belém de um jeito inteligente, irreverente e fashion. Está um look bem bonito, tenho certeza que todo mundo que assistiu o Encontro vai ficar perguntando: 'que roupa é essa que ela está usando?'", disse a cantora.

Zandro Gurjão é estilista de diversas fantasias que já estiveram no concurso Rainha das Rainhas do Grupo LIberal. Na disputa de 2023, ele foi o idealizador da fantasia “Phayak Nak, a Rainha das Nagas”, da campeã Monã Vianna.

Além de cantar e falar sobre seus projetos, Gaby ainda aproveitou para contar sobre os novos hábitos que adotou para cuidar de sua saúde, que inclui fazer dieta e praticar atividades físicas.

Ela ainda explicou como adiciou abdominais todos os dias durante a realização da musculação.