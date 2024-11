Gaby Amarantos vai ao 'Encontro' e fala sobre vida fitness e nova fase solteira

Gaby Amarantos participou de um bate-papo nesta sexta-feira (15) no Encontro com Patricia Poeta. No programa, a cantora conversou sobre a sua nova fase mais saudável, que a fez perder 25 kg.

“Eu estou muito feliz e é uma questão que sempre me atravessou, a questão do peso, de ser uma mulher fora do padrão, e dessa vez eu falei ‘eu preciso dar uma repaginada na minha saúde’, comentou Gaby ao ser questionada por Patricia Poeta.

A paraense também contou o motivo que a fez querer perder peso.

“O que me levou a tomar essa decisão foi um show no dia 31 de abril, aonde eu não conseguia me movimentar mais no palco, eu acabei o show muito cansada e pensei que eu tinha que tomar uma decisão”, explicou Gaby.

A artista relatou que precisou de muito foco e de acompanhamento de profissionais para atingir os resultados.

“Eu decidi que ia fazer dieta e não adianta você tomar o remédio que for, a cirurgia que for, se você não tiver disciplina, volta tudo. Eu disse que dessa vez seria uma mudança de vida, eu quero experimentar esse corpo mais leve, e eu virei o que eu mais criticava, virei marombeira de academia”, disse a cantora aos risos na entrevista.

Patrícia Poeta questionou Gaby sobre a sua nova fase solteira, já que ela anunciou recentemente o fim do seu relacionamento com o fotógrafo inglês Gareth Jones. A paraense afirmou que segue feliz sendo solteira e experimentando coisas que nunca sentiu antes.

“Eu nunca vivi a ‘solteirice’ na minha vida gente, eu sempre emendei um relacionamento no outro, então eu estou amando poder cuidar de mim, de amar a minha companhia, viajar sozinha, fazer compras sozinha, ir no cinema. Eu estando bem comigo, eu estou aberta para tudo de incrível e maravilhoso que o universo tem para me proporcionar”, concluiu a artista.

Ao final do bate-papo, Gaby Amarantos cantou ao vivo para o público do encontro um de seus maiores sucessos: ‘Me Libera’, que agitou a plateia do programa.