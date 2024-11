Gaby Amarantos fala pela primeira vez sobre o fim de seu casamento

A cantora Gaby Amarantos, de 46 anos, anunciou publicamente o término de seu casamento com o inglês Gareth Jones nesta sexta-feira (8), por meio de suas redes sociais.

Em um relato sincero, Gaby afirmou que há tempos desejava abordar o assunto, mas preferia manter sua vida pessoal fora dos holofotes. “Prefiro falar da minha música, de quando ganho algum prêmio, mas às vezes é necessário arrancar alguns curativos e lidar com coisas que estão machucando há muito tempo”, escreveu.

A cantora revelou que a separação em si já tem mais de um ano - vem desde 12 de junho de 2023 - e aproveitou o momento para agradecer as mensagens de apoio dos fãs. “É uma coisa difícil, dolorosa, você tem um projeto de vida, de família, eu imaginava que ia viver com ele o resto da vida. E aí, eu não tô aqui pra falar o que aconteceu”, declarou.

Gaby também fez questão de esclarecer que não houve traição e que mantém com Gareth uma relação de respeito e carinho, especialmente pela convivência dele com seu filho. “Para a gente preservar nossa família, a gente segurou o máximo que pôde [..] Quando ele começou esse relacionamento com a pessoa que ele está, eu fui a primeira a saber e fiquei muito feliz”, disse.

Ela também aproveitou para tocar em um assunto delicado, mas que hoje encara com maturidade e otimismo, por isso mesmo apelou a todos que respeitem esse momento. “Eu nunca vivi a solteirice, vim de muitos relacionamentos abusivos e esse foi o primeiro que mais me ensinou, me construiu, me ensinou a ser uma pessoa melhor. Eu queria pedir privacidade, respeito, não fiquem especulando”, pediu a cantora.

Por fim, Gaby deixou claro aos fãs que está bem, aproveitando a fase para cuidar de si mesma. E ressaltou que seu processo de emagrecimento nada tem a ver com a separação. “Agora, estou com mais tempo, podendo me cuidar, cuidar da minha cabeça, da minha educação, e conhecendo cada vez mais e me fortalecendo para ser a artista que vocês merecem”, concluiu.