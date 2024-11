Gaby Amarantos exibe novo corpo após perder 25 kg

Gaby Amarantos surpreendeu a web no último sábado (3) ao compartilhar um vídeo com seus seguidores mostrando o novo corpo. Na publicação, a cantora paraense aparece só de biquíni e relata que perdeu 25 kg.

No texto da publicação, Gaby afirma que está feliz e se sentindo mais saudável nessa nova fase da vida.

“Sentia a necessidade de entregar o melhor show que eu posso, e isso acabou refletindo no meu corpo, como muitos notaram, emagreci 25kg nesse processo. Sou uma defensora de corpos livres, e a liberdade está em você escolher fazer o que quiser com o seu próprio corpo, então pode me elogiar que eu adoroooo”, declarou.

Apesar de comemorar a nova forma física, Gaby salientou que reconhece a pressão social em cima da aparência das pessoas. “Sei que existem muitas camadas nessa questão estética e já passei por praticamente todas, por isso, tenho propriedade pra falar que um corpo feliz é aquele que consegue viver essa vida em plenitude, abundância e movimento”

A paraense também comentou que vai compartilhar conteúdos para mostrar toda a jornada do seu emagrecimento. “Se preparem que eu vou mostrar pra vocês cada passo desse processo que está mudando a minha vida”, encerrou.