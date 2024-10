Paraenses dominam categoria 'Brega do Ano' no Prêmio Multishow 2024

O Prêmio Multishow divulgou nesta quinta-feira (24) os indicados à premiação deste ano. Na categoria “Brega do Ano”, todos os cinco indicados são paraenses ou têm relação com o Pará. Manu Bahtidão, Gaby Amarantos, Raidol, Viviane Batidão, Zaynara e Aqno concorrem ao prêmio.

As músicas indicadas na categoria são “Daqui Para Sempre,” de Manu Bahtidão e Simone Mendes; “Me Libera,” de Gaby Amarantos e Banda Uó; “Não Vou Te Deixar,” de Gaby Amarantos e Pabllo Vittar; “Outra Vez,” de Raidol e Viviane Batidão; “Quem Manda Em Mim,” de Zaynara e Pabllo Vittar; e “Sobrou Pra Você,” de Aqno.

Nesta edição, “Brega do Ano” e outras categorias terão seus vencedores decididos pela Academia do Prêmio Multishow, composta por um grupo diverso de especialistas da música. A premiação ocorrerá no dia 3 de dezembro, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo no Multishow e TV Globo.