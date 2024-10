Viviane Batidão é indicada ao Prêmio Multishow 2024 na categoria Brasil

A cantora Viviane Batidão está concorrendo na categoria Brasil no Prêmio Multishow 2024. O anúncio foi feito por Ana Maria Braga na manhã desta quinta-feira (24) durante o programa Mais Você, na TV Globo.

A artista paraense representa a região Norte na categoria. Além da categoria Brasil, outras quatro categorias serão decididas por voto popular: Show do Ano, Clipe TVZ do Ano, Hit do Ano e Revelação do Ano.

A votação está aberta e pode ser feita no site do Gshow. A premiação acontecerá no dia 3 de dezembro, no Rio de Janeiro, com apresentação de Tadeu Schmidt, Tatá Werneck e Kenya Sade, e será transmitida ao vivo pelo Multishow e pela TV Globo.

ASSISTA: