Gaby Amarantos celebra indicação ao Prêmio Multishow: ‘Estamos protagonizando a cena brega’

Gaby Amarantos falou com exclusividade ao Grupo Liberal sobre a indicação ao Prêmio Multishow 2024, revelando sua felicidade por ver a cena brega paraense em destaque.

“Estou muito feliz com essa indicação ao Prêmio Multishow, especialmente porque essa categoria está sendo protagonizada por mulheres do Pará, que representa a maior cena brega do Brasil. Ver nosso movimento reconhecido me deixa extremamente realizada, como alguém que, lá no início, acreditou, começou e ajudou a levar esse estilo para todo o país,” afirmou a artista.

Na categoria “Brega do Ano”, todos os cinco indicados são paraenses ou têm relação com o Pará. Além de Gaby Amarantos, os indicados são Manu Bahtidão, Raidol, Viviane Batidão, Zaynara e Aqno.

As músicas que concorrem ao prêmio são “Daqui Para Sempre,” de Manu Bahtidão e Simone Mendes; “Me Libera,” de Gaby Amarantos e Banda Uó; “Não Vou Te Deixar,” de Gaby Amarantos e Pabllo Vittar; “Outra Vez,” de Raidol e Viviane Batidão; “Quem Manda Em Mim,” de Zaynara e Pabllo Vittar; e “Sobrou Pra Você,” de Aqno.

Gaby expressou ainda sua alegria ao ver outros artistas paraenses indicados: “Estou ainda mais feliz por ver outros artistas da minha terra indicados, como Viviane Batidão, Raidol e AQNO. São quatro artistas do Pará que têm a chance de trazer esse prêmio para casa, numa categoria com duas músicas concorrendo”, disse.

A cerimônia de premiação está agendada para o dia 3 de dezembro, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo no Multishow e TV Globo.