Ex-marido de Gaby Amarantos engata namoro com modelo indígena

Gaby Amarantos está solteira! Desde o início do agosto, durante o 'Xarque da Gaby', festa de aniversário da cantora, já se notava a ausência do fotógrafo inglês Gareth Jones. Após 10 anos de casamento, eles se separaram.

Os dois estavam juntos desde meados de 2013. Bastante discretos, Gaby e Gareth não chegaram a anunciar publicamente o fim do relacionamento, mas o inglês já está com um novo amor.

Gareth engatou um namoro com a modelo indígena Rayssa Cardoso. Formada em Oceanografia pela Universidade Federal do Pará, em 2020, assim como Gaby, Rayssa, de 32 anos, é do Norte do país e costuma trabalhar para marcas locais.

Em breve, a nova namorada do inglês vai participar de um dos episódios de "Toda Mulher Tem", do GNT.

Desde que iniciaram o namoro, há poucos meses, o fotógrafo e a modelo têm viajado bastante e ela se tornou uma espécie de musa de alguns ensaios que ele fez. Gaby, inclusive, tem curtido algumas fotos do casal. A cantora, Gareth e Rayssa se seguem no Instagram.