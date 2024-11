Rainha das Rainhas e Primeira Princesa de 2024 são tietadas por fãs mirins

A Rainha das Rainhas 2024, Fernanda Costa, e a Primeira Princesa de 2024, Letícia Moraes, foram tietadas por pequenas fãs durante a Caravana das Rainhas, que visitou a sede do Clube do Remo.

A visita ocorreu na tarde desta terça-feira (05), e o Remo foi o último clube a ser visitado na ação promocional. Ao todo, a Caravana das Rainhas visitou nove clubes em dois dias de ação, já confirmados para participar da 77ª edição do maior concurso de beleza e fantasia do Brasil.

ASSISTA:

O Rainha das Rainhas 2025 será realizado no dia 22 de fevereiro, na Sede Campestre da Assembleia Paraense, a partir das 20h, com transmissão ao vivo pela TV Liberal e OLiberal.com. No evento, a rainha Fernanda Costa passará a faixa para a próxima Rainha das Rainhas.

