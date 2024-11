Rainha das Rainhas entra no segundo dia de caravana e visita clubes confirmados para o concurso

A Rainha das Rainhas de 2024, Fernanda Costa, e as princesas Letícia Moraes e Giselly Geise visitaram nesta terça-feira (5), pelo Caravana das Rainhas, mais seis clubes já confirmados para a 77ª edição do maior concurso de beleza e fantasia do Norte do País, o Rainha das Rainhas 2025. O projeto marca o lançamento oficial de mais uma edição do evento.

“É sempre um privilégio receber as rainhas de 2024 no Cassazum. A energia e a alegria das rainhas são sempre contagiantes. O Cassazum, em nome da presidente Heloísa, as recebe de braços abertos. Essa caravana fortalece ainda mais os laços entre os clubes”, destacou o Sargento Silvestre, diretor social do Centro Social dos Suboficiais e Sargentos da Guarnição de Aeronáutica de Belém (Cassazum). “Estamos ansiosos para participar do Rainha das Rainhas de 2025. Creio que será um evento ainda mais memorável, como sempre tem sido todos os anos. Tenho certeza de que o Cassazum estará pronto para brilhar”, afirmou.

Rainha das Rainhas e as princesas com a diretoria do Cassazum (Imagem: Igor Mota/O Liberal)

Além do Cassazum, a Tuna Luso Brasileira (Tuna) também já está confirmada para o Rainha das Rainhas 2025. “A gente agradece a oportunidade, mais uma vez, de o clube Tuna Luso Brasileira poder participar de mais uma edição do Rainha das Rainhas, e a gente espera fazer uma boa apresentação e, quem sabe, ser coroado com o título”, disse Miltoniel Sobral Santos, vice-presidente da Tuna, que adianta que já está preparando uma surpresa para o concurso. “Temos propostas já, e está sendo analisado para ver qual será a melhor, mas já temos aí uma boa surpresa pela frente”, adiantou.

Rainha das Rainhas 2024 e as princesas ao lado do Miltoniel Sobral Santos, vice-presidente da Tuna, e da Taça Prata, primeiro título nacional do futebol paraense, conquistado pela Tuna (Imagem: Igor Mota / O Liberal)

Logo após a Tuna, foi a vez da Assembleia Paraense receber a Caravana das Rainhas. “A Assembleia Paraense se sente muito orgulhosa e feliz em receber a caravana das rainhas em nosso clube. Elas estiveram conosco ao longo do dia. Nós, como clube, estamos nos preparando para esse concurso. Somos competitivos nesse sentido, e desde cedo a nossa diretoria está engajada na seleção da candidata para que a gente possa fazer um belo certame no próximo ano”, comentou Oscar Pessoa, presidente da Assembléia Paraense.

A Rainha das Rainhas 2024 e a princesa ao lado de Oscar Pessoa, presidente da Assembléia Paraense (Imagem: Thiago Gomes / O Liberal)

Em seguida, o Clube de Engenharia recebeu a Caravana das Rainhas, no qual a rainha e as princesas foram recepcionadas pelo presidente do clube, Paulo Roseira. “É muito importante essa participação, lembrando que vai ser no ano da COP 30, né? Então, a gente vai mostrar as nossas belezas, as belezas da nossa região, e participar é fundamental para a cidade de Belém e para o Pará, né? Nós temos uma novidade muito interessante. Dessa vez, a nossa rainha é do interior, da zona do Salgado. Acho que vamos tirar primeiro lugar”, adiantou Paulo.

Rainha das Rainhas 2024 e as princesas com a diretoria do Clube de Engenharia (Imagem: Thiago Gomes / O Liberal)

“Quero parabenizar a iniciativa da organização, o Liberal, por fazer essa caravana para poder divulgar esse evento que já é tradicional aqui na nossa cidade, 77 anos de tradição. E acho legal também porque isso incentiva as pessoas a quererem participar do concurso. Espero que no ano que vem, em 2025, a gente consiga levar esse prêmio. Vamos investir pesado na nossa rainha”, declarou Renan Machado Alves, presidente do Tênis Clube do Pará, quinto clube a ser visitado na Caravana das Rainhas.

Rainha das Raimhas 2024 e a princesa com a diretoria do Tênis Clube do Pará (Imagem: Thiago Gomes / O Liberal)

O Clube do Remo, sexto clube a ser visitado, está com grande expectativa para o Rainha das Rainhas 2025. “A expectativa é muito grande, a tradição do evento Rainha das Rainhas é sempre o Clube do Remo estar ali para participar. A nossa diretoria social se empenha muito em fazer uma grande participação, e quem sabe a gente ganha esse evento e essa premiação do Rainha das Rainhas”, comentou Glauber Gonçalves, vice-presidente do Clube do Remo.

Rainha das Rainhas 2024 e a princesa com a presidência do Clube do Remo (Imagem: Thiago Gomes / O Liberal)

Para a coordenação do Rainha das Rainhas, realizar os dois dias de caravana é uma sensação de dever cumprido. “Satisfação imensa de ser recebida pelos diretores dos clubes e ver o quanto eles estão felizes com a inovação, com esse momento de interação entre as princesas e a Rainha das Rainhas 2024. A sensação é de dever cumprido. E estou muito feliz por isso, por ter dado tudo certo”, comentou Patrícia Lopes, uma das coordenadoras do concurso Rainha das Rainhas. Ao todo, a Caravana das Rainhas, realizada pela primeira vez, visitou nove clubes já confirmados para a 77ª edição do concurso, que é declarado Patrimônio Cultural e Artístico Imaterial do Pará pela Assembleia Legislativa do Estado (Alepa).

Letícia Moraes, primeira princesa de 2024, Fernanda Costa, Rainha das Rainhas 2024, e Giselly Geise, segunda princesa de 2024 (Imagem: Igor Mota / O Liberal)

“Essa Caravana das Rainhas foi incrível. Eu amei conhecer vários clubes, já até agendamos visitas para voltar novamente para um dia de lazer. Foi maravilhoso a Liberal fazer essa caravana. Estou muito feliz de ter participado e feito parte disso”, comentou Giselly Geise, segunda princesa do concurso 2024 e representante do Guará Park. “Participar da Caravana das Rainhas foi incrível, porque a gente pôde ter contato mais próximo com os clubes e também pôde conhecer a história de cada um, assim como tivemos a oportunidade de relembrar nossos momentos”, disse Letícia Moraes, primeira princesa do concurso 2024 e representante da Casota. “Eu amei a iniciativa da Caravana das Rainhas, porque acho superimportante o concurso ser mencionado e lembrado desde cedo. Foi muito legal conhecer os clubes participantes, ver a animação dos diretores ao nos receber e contar um pouco das suas expectativas para o próximo concurso. Além disso, foi ótimo ter um tempo com a equipe e com as princesas para trocar experiências e compartilhar nossa ansiedade como rainhas deste ano em ver as novas rainhas que estão por vir”, finalizou Fernanda Costa, Rainha das Rainhas 2024, da Assembleia Paraense. A 77ª edição do Rainha das Rainhas será realizado no dia 22 de fevereiro de 2025, na Sede Campestre da Assembleia Paraense, com transmissões ao vivo a partir das 20h, em OLiberal.com e TV Liberal.