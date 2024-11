Caravana das Rainhas dá início às celebrações do concurso Rainha das Rainhas 2025

Uma ação promocional chamada "Caravana das Rainhas" lança oficialmente nesta semana o concurso Rainha das Rainhas 2025. Os eventos ocorrem nas próximas segunda e terça-feira, respectivamente, 4 e 5 de novembro, e incluem visitas aos clubes já confirmados para a próxima edição do concurso com a presença especial da Rainha das Rainhas de 2024, Fernanda Costa, e as quatro princesas – Letícia Moraes, Giselly Geise, Evelyn Moreira e Taís Malato.

Ao longo dos dois dias, a caravana passará pela Assembleia Paraense, Guará Park, Associação de Desportos Recreativa Bancrévea (Bancrévea), Tuna Luso Brasileira (Tuna), Tênis Clube, Centro Social dos Suboficiais e Sargentos da Guarnição de Aeronáutica de Belém (Cassazum), Associação dos Sargentos QESA, Cabos, Soldados e Taifeiros da Aeronáutica (Casota), Clube de Engenharia e Clube do Remo.

A coordenadora-geral do concurso, Giordana Maiorana, explica a importância da ação, destacando que o objetivo é iniciar as comemorações antecipadamente e envolver os clubes participantes, além de estimular o interesse do público para a 77ª edição do evento. “Queremos que o ‘Rainhas’ tenha visibilidade antes de iniciarmos de fato os preparativos do concurso. Sabemos o quanto o paraense gosta e acompanha o ‘Rainhas’, então queremos levar para o público os acontecimentos do concurso cada vez mais cedo”, afirma.

A edição de 2025 promete algumas novidades, embora detalhes específicos ainda não possam ser divulgados. “Estamos trabalhando com algumas novidades. A ideia é sempre investir em modernidade e inovação, mas claro, sem comprometer a tradição”, ressaltou Giordana.

A cobertura completa da Caravana das Rainhas será realizada pela Rádio Liberal+, pelo portal oliberal.com, redes sociais, além dos jornais O Liberal e Amazônia. “Nossa ideia é oferecer ao público a oportunidade de acompanhar os bastidores do concurso desde o início das celebrações”, explica Patrícia Lopes, integrante da coordenação do concurso Rainha das Rainhas. “Vai ser mais um momento importante de relacionamento e proximidade com clubes, que são o coração do ‘Rainhas’”, diz Aurélio Oliveira, gerente do Estúdio Digital e Content do Grupo Liberal.

Relembre as apresentações das vencedoras do Rainha das Rainhas 2024

Fernanda Costa, representando o clube Assembleia Paraense, foi coroada Rainha das Rainhas 2024. Com a fantasia "Lígia e o Mundiverso", Fernanda surpreendeu ao representar uma poderosa mulher com habilidades de comunicação através do olhar. Seu resplendor, com formas circulares e girândolas, trazia elementos que remetiam a um "Mundiverso", levando o público a interpretações únicas sobre o desconhecido.

A primeira princesa, Letícia Moraes, do Cassota, homenageou a cantora paraense Joelma com uma fantasia inspirada em sua trajetória. Com figurinos que lembravam os usados pela cantora em shows, o resplendor da fantasia trouxe referências ao Calypso e à cultura amazônica.

Giselly Geise, segunda princesa e representante do Guará Acqua Park, incorporou a lenda de "Mani, a lenda viva na mesa dos paraenses". Sua fantasia fazia alusão aos trajes indígenas, e o resplendor remetia tanto à floresta quanto ao mercado Ver-o-Peso, em uma celebração da cultura paraense.

A terceira princesa, Evelyn Moreira, do Pará Clube, apresentou-se como "Ninféa nouchali, a deusa lótus". Inspirada na cultura indiana, sua fantasia trazia pétalas e elementos que remetiam à deusa Lakshmi, destacando a feminilidade e a beleza.

Taís Malato, quarta princesa e candidata do Paysandu, representou "Berta, rainha do mundo das ilusões". Com um resplendor que simbolizava um portal do mundo das ilusões, guardado por corvos, sua fantasia fazia alusão à hipnose e à sedução, com detalhes bordados à mão em homenagem à tradição do concurso.