Thalita Maués celebra mesversário da filha com homenagem ao Rainha das Rainhas

Thalita Maués, coroada Rainha das Rainhas do carnaval paraense em 2012, decidiu marcar o mesversário de 11 meses da filha, Alina, no último dia 10 de fevereiro, com uma homenagem ao concurso. A arquiteta, que participou da transmissão deste ano do concurso trazendo curiosidades dos bastidores, vestiu a bebê com uma mini fantasia inspirada na que ela própria usou no RR, quando representou o clube Grêmio Literário e Recreativo Português. Os preparativos da festa e o resultado foram todos compartilhados por Maués em seu Instagram.

“Nem nos meus melhores sonhos, 11 meses do amor da minha vida e 12 anos do meu reinado”, escreveu ela na publicação justificando a temática da comemoração.

Na época do concurso, Thalita invocou a figura mitológica de Aracne, uma habilidosa tecelã que desafiou a deusa Atena. Para a menininha, a vestimenta foi adaptada com todos os detalhes que a tornaram a mãe de Alina naquele ano a vencedora, incluindo o adereço de cabelo, o traje e até uma pequena faixa de Rainha das Rainhas. Confira:

E a principal emoção do concurso, o anúncio da Soberana do Carnaval paraense, também foi recriado na comemoração, com direito à famosa música “Papaya", composta por Lafayette Coelho Varges. No vídeo compartilhado por Thalita, Alina é anunciada como a ganhadora do Rainha das Rainhas desse ano. “Alina Maués Salomão, Rainha das Rainhas 2024. Apresentação e resultado dos 11 meses do Rainha das Rainhas”, brincou a mãe coruja na legenda.

Nos comentários, os internautas não pouparam elogios à desenvoltura e fofura da pequena, se “apresentou” e “desfilou” no colo da mãe. “Não tenho dúvidas que será Rainha igual à mãe, carinha de felicidade”, escreveu uma. “Ameiiii! Essa criança nasceu para ser artista! Coisa linda da tia!”, disse outra.

