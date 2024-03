Saiba mais sobre o reinado da Rainha das Rainhas 2024 e o dia a dia das princesas do concurso

O Rainha das Rainhas é um momento único na vida das candidatas que participam do concurso, promovido pelo Grupo Liberal, com patrocínio do PopBank e do Centro Universitário Fibra. Para as que são coroadas rainha e princesas, a emoção se torna ainda mais especial. Na 76ª edição, a grande vencedora do concurso foi a representante da Assembléia Paraense, Fernanda Costa.

Para a jovem, de apenas 21 anos, ser escolhida como a campeã do maior concurso de beleza e fantasia da região Norte é motivo de orgulho e gratidão.

"Me sinto muito feliz sendo coroada a soberana do Carnaval. É algo que sempre sonhei, mas a emoção é muito melhor do que imaginei. Quando anunciaram meu nome como vencedora, foi um misto de emoções: alívio, realização, alegria. Estou muito orgulhosa do trabalho da minha equipe. Tudo saiu exatamente como esperávamos", destaca a jovem.

Com a agenda cheia de compromissos pós-concurso, a rotina da rainha do Carnaval paraense tem ganhado uma nova cara e, ao que tudo indica, o ano de reinado será marcado por eventos que elevam ainda mais a cultura paraense.

"A rotina tem sido agitada. Muitas entrevistas em todos os lugares, muitas mensagens no Instagram. Mas estou amando e curtindo cada segundo do meu reinado. Quero ser uma rainha muito presente. Vou fazer questão de prestigiar eventos culturais da nossa cidade e divulgá-los", complementa Fernanda.

Após uma maratona de compromissos e preparação para o Rainhas, a semana pós-concurso foi marcada por descanso e planejamento para os novos projetos. "Estou aproveitando essa semana para organizar meus próximos compromissos e descansar. Tinha me ausentado das minhas atividades extras para me dedicar totalmente ao concurso, mas esse mês já vou voltar para algumas atividades, como aulas de espanhol e canto", enfatiza a rainha do carnaval paraense.

Princesas também reinam

Para as quatro princesas do Rainha das Rainhas, a conquista do título também foi marcada por emoção e orgulho. “Me sinto muito vitoriosa em ter chegado tão longe em um concurso tão grandioso como o Rainha das Rainhas. O sentimento que eu tenho é de que valeu a pena todo esforço e sacrifício durante esse processo. Estou muito orgulhosa do meu título e da minha trajetória”, ressaltou a primeira princesa do concurso, Letícia Moraes, representante do Casota.

Letícia Moraes, do Casota, foi escolhida como primeira princesa do Rainha das Rainhas (André Oliveira/O Liberal)

Após o concurso, a jovem tem buscado equilibrar a vida de princesa com as atividades cotidianas. "Nos primeiros dias eu descansei para repor as energias, mas já voltei à rotina de treinos na academia, nas minhas aulas da faculdade, assim como já dei início a novos projetos. Tenho vivenciado ao máximo esse título e adaptando a minha rotina com os compromissos que vão surgindo como princesa", destaca a representante do Casota.

Segunda princesa do concurso, Giselly Geise, do Guará Acqua Park, retoma rotina no clube do coração (André Oliveira/O Liberal)

Ao longo da preparação para o concurso, os dias das candidatas são marcados por ensaios, treinos e compromissos. Para a segunda princesa do Rainha das Rainhas, Giselly Leite, representante do Guará Acqua Park, a sensação pós-concurso é de alívio e dever cumprido.

“Me sinto realizada. Me preparei muito para o Rainha das Rainhas. Ficar no pódio como segunda princesa foi uma realização. A sensação é de dever cumprido. Estar no pódio é ter a certeza de que todo o trabalho e toda a dedicação valeram a pena”, destaca Giselly.

A terceira princesa do concurso, Evelyn Moreira, representante do Pará Clube, ressalta o quanto a experiência vivida durante o Rainha das Rainhas foi importante e transformadora. “O concurso do Rainha das Rainhas é muito significativo par ao povo paraense, pois nos une em prol da beleza e da arte carnavalesca. Participar do concurso foi uma experiência transformadora, que desabrochou vários aspectos da minha vida”, explica Evelyn.

Evelyn Moreira, do Pará Clube, vem retomando a rotina aos poucos, mas aproveitando os momentos como terceira princesa do RR 2024 (André Oliveira/O Liberal)

Após o concurso, a jovem tem buscado retomar a rotina aos poucos, mas sem deixar de aproveitar cada momento como princesa. "Voltar à rotina se define como um momento de tranquilidade. O cotidiano do Rainha das Rainhas demandava muito tempo e dedicação. Apesar disso, guardo esse período com muito carinho, e uso de seus aprendizados no meu dia a dia, fora do concurso", complementa a terceira princesa.

Para o futuro, o plano da quarta princesa do Rainha das Rainhas, Taís Malato, representante do Paysandu, o desejo é agarrar todas as chances que o concurso tem a oferecer.

Representante do Paysandu, Taís Malato, deseja aproveitar todas as oportunidades que o concurso pode trazer (André Oliveira/O Liberal)

“Quero aproveitar ao máximo a oportunidade e as portas que estão se abrindo. Sempre gostei de modelar e estão aparecendo trabalhos bem legais. Sem contar que vou aproveitar a visibilidade para mostrar alguns projetos que estão saindo do papel para a população”, detalha Taís.

Confira um pouco mais da rotina da rainha e princesas do Rainha das Rainhas 2024:

Rainha das Rainhas 2024