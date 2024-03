Rainha das Rainhas 2024: conheça a estilista que criou a faixa da vencedora deste ano

O Rainha das Rainhas 2024 realizado na última sexta-feira (23), levou novidades aos telespectadores e fãs do tradicional concurso de beleza e fantasia paraense. Além da mudança no local do desfile, agora realizado na Assembleia Paraense, a faixa dada à soberana também está de "cara nova". Agora confeccionado por Eliana Silva, o acessório apresentou o símbolo de uma coroa acima do nome “Rainha”, com pedraria e “strass” em toda a borda da faixa.

Segundo Eliana Silva, estilista que confeccionou o objeto, a ideia de inserir uma coroa é uma forma de reverenciar a soberana do Carnaval paraense. Ao ser convidada para participar da criação do acessório pela primeira vez, a dona do Ateliê Lila's ficou chocada e honrada e aceitou imediatamente o desafio.

"Foi um susto, mas um susto assim emocional. É uma grande honra poder fazer a faixa do Rainhas, que é um evento importantíssimo para o nosso Estado. Qual é a jovem que não sonha em ser rainha? E você fazer uma faixa para a ganhadora, é muito emocionante, eu estou super feliz. Foi um grande desafio para nós aqui no Ateliê", conta.

Eliana trabalha com corte e costura há bastante tempo e possui sua loja física desde 2000. No espaço, ela cria roupas sob medida, aluguel de trajes finos e reformas em geral em vestimentas. A empresária conta que todo o processo de confecção da faixa do Rainha das Rainhas no ateliê foi extremamente prazeroso para a equipe. "Tentamos fazer o melhor, eu espero que gostem, porque que essa pessoa que recebeu a faixa, que ela seja muito feliz, ela já é feliz por receber a faixa, que não é toda pessoa que pode receber. E eu desejo toda felicidade do mundo", disse.

Para a estilista, fazer parte do mais antigo desfile de beleza e fantasia do Norte é uma grande realização na carreira. "Eu me senti com dever cumprido com esse compromisso com a maior emissora que temos aqui em Belém. Sabendo que todo mundo ia ver a faixa, fiquei muito gratificada. Para mim, não tem preço maior que esse. Modifiquei algumas coisas na faixa, coloquei uma coroa bem cima, que significa rainha, porque a pessoa que recebeu a faixa é uma rainha", comemora Eliana.

Detalhes adicionados à faixa deste ano (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

Confecção dos vestidos para o RR

Além da faixa recebida pela campeã Fernanda Costa, a estilista do Ateliê Lilu's também criou dois vestidos para o evento. Um deles, na cor verde, foi usado pela apresentadora Thalita Maués. Já o outro, em tons de rosa com pedrarias, vestiu a modelo e jurada Quitéria Chagas.

Thalita usando a peça produzida pela estilista (Foto: Reprodução / Instagram @thalitamaues)

A confecção de Eliana foi bastante exaltada pela musa carioca e a estilista ofereceu o vestido como presente para ela. "A Quitéria é uma pessoa importantíssima, ela adorou o vestido e eu me senti muito feliz", comemora.

"A Quitéria, na mesma hora, postou no Instagram e fez um monte de elogio para o vestido que foi daqui do ateliê. Me senti muito gratificada pelo reconhecimento que foi me dado por ela. É um reconhecimento muito bom para nós, para mim, da minha equipe. Todos estamos muito felizes, todas as minhas costureiras contribuíram, isso foi demais", comemora.

A modelo usou o vestido para compor o corpo de juri do desfile (Foto: Reprodução / Instagram @quiteriachagas)

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)