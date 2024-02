Rainha das Rainhas 2024: fantasia e coreografia da vencedora do concurso viralizam nas redes sociais

A apresentação de Fernanda Costa, a vencedora do Rainha das Rainhas 2024, representante do clube Assembleia Paraense, chamou não só a atenção dos jurados, mas também de outras partes do Brasil. Vestindo a “Lígia e o Mundiverso”, uma mulher poderosa escolhida para levar as pessoas a algum lugar nunca visto, criadores de conteúdo e sites de entretenimento ficaram “em choque” com a performance da bailarina.

No Instagram, o perfil Hugo Gloss, que possui 21 milhões de seguidores, elogiou a fantasia de Fernanda. O resplendor da fantasia apresentou formas circulares, girândolas e elementos alusivos ao Mundiverso e tinha como peça central um busto de um ser supremo. "Estamos em choque com essa fantasia", disse a página. Veja a apresentação:

Já o corpo e a cabeça apresentaram formas geométricas de um mundo desconhecido e levam o espectador a fazer sua própria leitura. Com habilidade em se comunicar através do olhar, dos movimentos circulares e da linguagem dos sinais. A ideia foi mostrar a todos o caminho onde não existem limitações e pré-conceitos.



Os elogios para a campeã também foram sobre a coreografia dela, feita por Aline Dias (mãe de Alane Dias do BBB 24). “Esse giro de 360º foi incrível demais, e a gente ama esse concurso de beleza que é o mais icônico e o maior do norte”, conta a publicação da página Wishlist.delas, produzida por Raissa Teixeira e Natascha.

Engajamento

"Nossos números de audiência e engajamento com a transmissão e cobertura do Rainha das Rainhas 2024 mostram a força da credibilidade que o Grupo Liberal emprega em todos os seus projetos, e com um evento desta magnitude não teria como ser diferente. O compromisso de nossas equipes, formadas por profissionais de diversas áreas, em entregar um conteúdo de qualidade para nosso público se reflete nos números grandiosos que alcançamos nesta edição. E estamos muito felizes com o resultado.", diz Felipe Melo, diretor de Conteúdo do Grupo Liberal.

Além da grande coroação, Fernanda receberá como prêmio um carro 0 KM e uma bolsa de estudos no Centro Universitário Fibra.