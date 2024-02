Rainha das Rainhas 2024: “Eu cresci me imaginando usando essa faixa", diz nova soberana do Carnaval

“A ficha vai caindo aos poucos, mas ontem quando eu recebi a notícia eu já chorei muito e fiquei muito emocionada”, descreve a nova soberana do Rainha das Rainhas 2024, Fernanda Costa. A campeã trouxe para o palco a fantasia “Lígia e o Mundiverso, uma poderosa mulher com habilidades de se comunicar apenas com o olhar” e levou a coroa para casa. Emocionada, a nova Rainha conta que ouvir “as pessoas vibrando e gritando foi uma coisa indescritível”.

A nova rainha fala sobre a emoção de estar realizando um sonho que nasceu desde a sua infância:

“Eu cresci me imaginando usando essa faixa, então hoje para mim estar aqui com ela dando a minha primeira entrevista como rainha das rainhas é uma emoção que eu não sei explicar”.

Para a soberana, a conquista simboliza dedicação e resiliência, afirma que “Esse concurso carrega muitos significados para mim, mas o principal deles é acreditar nos sonhos e que eu posso chegar no lugar que eu quiser com muito esforço e trabalho duro”, afirma.

Apesar das dificuldades que o concurso carrega, a campeã relata que a emoção de estar realizando o seu sonho foi maior. “Eu estava tão realizada de estar em cima do palco que não acho que teve um momento difícil, todas as dificuldades que esse concurso teve como carregar a fantasia fazendo uma performance, eu já estava muito preparada para isso”. Para ela, o mais importante “foi subir no palco e aproveitar cada segundo”.

A performance da candidata campeã foi considerada inovadora e inusitada para o concurso, o que aumentou o desafio da nova rainha na disputa pelo título. “É claro que quando a gente faz algo pela primeira vez é muito mais difícil porque a gente está desbravando algo que nunca foi feito, então isso foi muito desafiador”, explica a soberana.

Fernanda deixa como mensagem para as meninas que desejam um dia alcançar a coroa. “Tem que participar do concurso quem quer muito ser rainha porque tem muito trabalho duro por trás”. A soberana ainda conclui que o preparo físico e emocional são essenciais nessa jornada. “Você tem que estar preparado para lidar com as dificuldades e cuidar do emocional para que no dia você possa fazer a apresentação mais tranquila possível, com a melhor performance mostrando toda a emoção aos jurados”, ressalta.