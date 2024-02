Rainha das Rainhas 2024: mãe da campeã Fernanda Costa se emociona com a vitória da filha

Após o anúncio da grande vencedora da noite do Rainha das Rainhas 2024, a mãe da campeã, Nelma Costa, se emocionou com a vitória da filha, Fernanda Costa, da Assembleia Paraense, já que sempre foi um grande sonho desde a infância da participante do concurso.

Nelma fala da emoção ao ver a filha recebendo maior prêmio do concurso.

"É um misto de emoção, pois saber que ela sempre almejou isso. Desde a infância dela sempre foi esse sonho. Como mãe, isso é um presente", declara a mãe da vencedora