Rainha das Rainhas 2024: Fernanda Costa, de 21 anos, é a candidata da Assembleia Paraense; conheça

Com a responsabilidade de representar um dos clubes mais vencedores do concurso Rainha das Rainhas, Fernanda Costa, de 21 anos, é recém formada em odontologia. Estuda teatro desde os 10 anos e é atriz formada pela escola de atores Wolf Maya de São Paulo. Além disso, Fernanda é bailarina com certificação da Royal Academy of Dance e gosta de praticar outras modalidades de dança como samba e jazz.

“O concurso sempre foi um sonho para mim desde a infância e eu fiz seletiva para participar pela Assembleia Paraense, concorri com outras dez meninas. Fui escolhida. A minha preparação vem sendo bem intensa desde que eu recebi a notícia que eu iria representar a assembleia, eu tô fazendo treinos intensos e praticando outras modalidades de coisas que vão me ajudar na minha performance”, comentou a candidatada.

Fernanda Costa, candidata AP Rainha das Rainhas Thiago Gomes/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal

Além de dançar e atuar, a jovem afirma que seus hobbies favoritos são dançar, ler e assistir filmes.

Nome: Fernanda Amaro Costa

Idade: 21 anos

Signo: gêmeos

Cidade de nascimento: Belém

Profissão: dentista e estudante de teatro

Peso: 56Kg

Altura: 1.62 m

O que gosta de fazer:

Um sonho: ser a Rainha das Rainhas

Instagram: @fernandacos.ta

Estilista: Helio Alvarez

Coreógrafo: Aline Dias

O Rainhas das Rainhas 2024 acontecerá no dia 23 de fevereiro, a partir das 20h, na sede da Assembleia Paraense. A transmissão será exclusiva do Oliberal.com. O concurso tem patrocínio do PopBank.