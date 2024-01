Vem aí o Rainhas das Rainhas 2024

Considerado o maior evento de beleza e fantasia do Brasil, o Rainha das Rainhas prepara-se para mais uma edição repleta de glamour. O concurso vai ocorrer no dia 23 de fevereiro, a partir das 20h, na sede campestre da Assembléia Paraense, localizada na avenida Almirante Barroso, em Belém. Os ingressos já estão à venda no quioque dos Classificados de O Liberal, na subsolo do Boulevard Shopping. O tradicional evento também será transmitido, ao vivo, no portal OLiberal.com, dando aos fãs e admiradores do concurso a oportunidade de assistir aos desfiles com apenas um clique.

Em sua 76º edição, o Rainha das Rainhas 2024 contará com a participação de 13 candidatas, representando clubes tradicionais da Grande Belém, que vão disputar o título de Soberana do Carnaval paraense, e levar um carro 0Km.

Para Giordana Maiorana, diretora do Rainha das Rainhas 2024, o evento já faz parte da cultura do Carnaval paraense, sendo um marco do calendário da população. “Este ano foi preciso ajustar a data do concurso, mas ainda estaremos em clima de Carnaval, afinal o mês de fevereiro é o mês tradicionalmente carnavalesco”, ressalta.

Rainha das Rainhas de volta à Assembléia Paraense

Uma das mudanças que o evento traz esse ano é alteração de local onde ocorre o concurso, saindo do Centro de Convenções e Feiras da Amazônia (Hangar), e retornando para a sede campestre da Assembléia Paraense. De acordo com Aurélio Oliveira, gerente de marketing e projetos do Grupo Liberal, o Rainha das Rainhas tem uma memória afetiva na cultura paraense.

Aurélio Oliveira, gerente de marketing e projetos do Grupo Liberal, pontua que esse ano o evento irá proporcionar memória afetiva para o público (Foto: Cristino Martins/ O Liberal)

“Este ano, retornamos à Assembléia Paraense, revivendo um ambiente em que ocorreram edições históricas do concurso e que ficaram na lembrança das pessoas que acompanham a sua trajetória. Temos certeza que será mais uma edição marcante”, destaca Aurélio.

Sonho realizado

Para Monã Vianna, campeã do Rainha das Rainhas 2023, que representou o Iate Clube de Santarém, o concurso vai muito além de um título, já que é repleto de grandiosidade e significado.

Rainha das Rainhas 2023, Monã Vianna ganhou um carro zero-quilômetro no concurso (Foto: Carmem Helena/ O Liberal)

“Eu sabia da grandiosidade do concurso, mas não imaginava a proporção. Só sabe quem realmente vive e, no momento em que fui coroada rainha, a minha vida mudou. Fiz muitos trabalhos, tive experiências incríveis e conheci novas culturas. Só tenho gratidão por tudo que foi vivido” - Monã Vianna

Confira os clubes participantes:

- Assembléia Paraense;

- Associação de Desportos Recreativa Bancrévea;

- Associação dos Sargentos QESA, Cabos, Soldados e Taifeiros da Aeronáutica de Belém (Casota);

- Cassazum;

- Clube de Engenharia;

- Clube do Remo;

- Clube dos Advogados;

- Grêmio Literário e Recreativo Português;

- Guará Acqua Park;

- Pará Clube;

- Paysandu Sport Club;

- Tênis Clube do Pará;

- Tuna Luso Brasileira.

Coquetel de lançamento Rainha das Rainhas

Um dos momentos mais aguardados pelo público é a apresentação oficial das candidatas que representarão os clubes. Este ano, serão realizados dois coquetéis: nos dias 30 de janeiro e 1º de fevereiro, quando serão reveladas as participantes da edição 2024.

Dia: 30/01

Local: Sede Campestre da Assembléia Paraense

Hora: 19h

1- Clube dos Advogados

2- Pará Clube

3- Clube de Engenharia

4- Guará Park

5- Remo

6- Assembléia Paraense

Dia: 01/02

Local: Grêmio Literário Português

Hora: 19h

1- Cassazum

2- Paysandu

3- Casota

4- Bancrevia

5- Tênis Clube

6- Tuna

7- Grêmio

