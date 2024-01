Rainha das Rainhas 2024: Monã Vianna fala sobre as expectativas para passar a coroa do concurso

O Rainha das Rainhas, um dos concursos de beleza e fantasia mais tradicionais do carnaval brasileiro, prepara-se para uma edição especial que promete resgatar antigas tradições e relembrar momentos marcantes da história. Marcado para ocorrer no dia 23 de fevereiro, a partir das 20h, o 76º Rainha das Rainhas será transmitido ao vivo em OLiberal.com. E o Grupo Liberal conversou com a Rainha das Rainhas 2023, Monã Vianna para saber como foi esse ano de reinado e como está a expectativa de passar a coroa para a próxima rainha.

VEJA MAIS

Monã Vianna foi a representante do Iate Clube de Santarém e se destacou pelo carisma e leveza ao desfilar no palco do Rainha das Rainhas. Estreando na competição, ela foi a última a desfilar dentre as candidatas e venceu o concurso aos 19 anos. A criação foi de Zandro Gurjão, com coreografia de Thayla Savick e Gabriel Sales e maquiagem de Augusto Brito.

A fantasia de Monã contava a história de Phayak Nak, a Rainha das Nagas, que teria sido criada por Buda para defender o ecossistema terrestre. Na bagagem, a nova rainha trazia outros títulos conquistado, como, por exemplo, de Miss Santarém Teen, Miss Brasil Teen e Miss Brasil Américas.

“O concurso é muito tradicional em Belém, no Estado do Pará e já faz parte da minha família. Eu sou a terceira rainha da família então é muito mais do que um título em si, é uma questão de tradição”, iniciou a estudante e modelo.

Monã destacou ainda que não tem preço ter feito história e ter sido marcada para sempre, dentro do concurso em 2023. A Rainha das Rainhas relembrou ainda das grandes oportunidades que teve após sua coroação. “Foi um ano de muito trabalho e nem esperava que seria dessa forma. Eu sabia da grandiosidade do concurso, mas não imaginava a proporção que teria na minha vida”. Ela ressaltou ainda que trabalhou em vários ramos, “fiz campanha de verão, fiz trabalhos para o Grupo Liberal, viajei para muitos interiores do Pará e tive experiências maravilhosas”.

A trajetória nos concursos de beleza da jovem começou cedo, aos 9 anos. Ela soma os títulos de Miss Santarém Teen, Miss Brasil Teen e Miss Brasil Américas. E agora, ela conta com mais um, o de Rainha das Rainhas.

Com o orgulho estampado em seu sorriso, Monã não esconde a alegria de poder passar a coroa para uma próxima Rainha das Rainhas. “É alguém que vai realizar um sonho como o meu, estou muito grata e feliz por poder passar essa coroa”. Devota de Santa Rita de Cássia, a modelo comentou ainda sobre a fé da sua família. “Meu nome é Monã Rita por conta de uma promessa da minha mãe para Santa Rita de Cássia. Desde aí já temos essa forte ligação com a fé. No concurso, minha mãe se agarrou nela, porque recebemos todas as graças dela e mais uma vez ela não nos deixou na mão e o título veio. Foi um momento muito bonito e especial”, relembrou emocionada.

Ao ser questionada sobre as dicas que ela poderia passar para as candidatas do Rainha das Rainhas 2024, Monã foi enfática. “Acima de tudo, eu falo para que as próximas candidatas mantenham o foco, a perseverança e acreditem nelas mesmas”, destacou. Para ela, a mente humana é o centro de tudo. “Você deve acreditar que você é capaz e as coisas boas, vão acontecer, foi o que aconteceu comigo. Tudo começa a partir da nossa fé que no final dar tudo certo”, concluiu.

Mudanças para 2024

Uma das mudanças mais significativas que o evento traz esse ano é alteração de local onde ocorre o “Rainhas”, saindo do Hangar - Centro de Convenções e Feiras da Amazônia para a sede campestre da Assembleia Paraense (AP), na Avenida Almirante Barroso. A escolha visa rememorar as origens do concurso, resgatando vitórias e memórias do RR que foram vividas no espaço.

Neste ano, participarão 13 candidatas representando diversos clubes da Grande Belém. As participantes que irão cobiçar o título de Rainha das Rainhas são: Associação de Desportos Recreativa Bancrévea; Clube dos Advogados; Guará Acqua Park; Grêmio Literário e Recreativo Português; Pará Clube; Paysandu Sport Club; Tênis Clube do Pará; Cassazum; Assembleia Paraense; Clube do Remo; Tuna Luso Brasileira; Clube de Engenharia; e Associação dos Sargentos QESA, Cabos, Soldados e Taifeiros da Aeronáutica (Casota).